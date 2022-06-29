Трамп хотел лично принять участие в штурме Капитолия — бывшая сотрудница Белого дома

Экс-президент заявил, что это обвинение — "идиотская фальсификация".

Бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон заявила о том, что экс-президент США Дональд Трамп намеревался лично принять участие в штурме Капитолия, который его сторонники 6 января 2021 года. Как сообщает "Голос Америки", Хатчинсон сделала это заявление, давая показания во время слушаний Специального комитета Палаты представителей, который расследует нападение на Капитолий — здание американского парламента. В тот день конгрессмены должны были зафиксировать победу Джо Байдена на выборах президента СШа.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Хатчинсон, сотрудники Секретной службы отказались везти Трампа в Капитолий, так как некоторые его сторонники, принимавшие участие в митинге возле Белого дома, на котором выступил президент, были вооружены полуавтоматическими винтовками. Сотрудники службы предупредили главу государства, что покидать Белый дом небезопасно. Однако Дональд Трамп сказал им, что его вооруженные сторонники "здесь не для того, чтобы мне навредить" и намеревался лично сесть за руль своего лимузина, чтобы отправиться к штурмующим здание Конгресса.

"Я президент, черт побери. Отвезите меня сейчас же в Капитолий", — так, по словам Хатчинсон, кричал разгневанный Трамп.

[ + – ] В результате массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января погибло пять человек Фото: Kenny Holston/The New York Times

Кэссиди Хатчинсон также рассказала, что среди сотрудников Белого дома в тот день царила паника. Они боялись, что, если президент примет участие в штурме Капитолия, ему и его подчиненным впоследствии предъявят уголовные обвинения.

Дональд Трамп назвал свидетельства своей бывшей подчиненной ложью. "Фейковая история о том, что я пытался схватиться за руль лимузина, чтобы направить его к зданию Капитолия – идиотская фальсификация", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Голос Америки" отмечает, что, выслушав свидетельские показания, конгрессвумен Лиз Чейни представила возможные доказательства фальсификации свидетельств и воспрепятствования правосудию со стороны Дональда Трампа.

Напомним, 6 января 2021 года в результате массовых беспорядков в Вашингтоне погибло 5 человек, до 60 полицейских получили ранения.

Акция протеста началась во время совместной сессии Конгресса, на которой планировалось ратифицировать победу коллегии выборщиков (306 против 232) избранного президента Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". В то же время, группа сенаторов-республиканцев заявила, что отклонят голоса коллегии выборщиков нескольких штатов, если Конгресс не назначит комиссию для проверки результатов выборов. Однако завершиться заседанию так и не дали.