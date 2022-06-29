Трамп хотів особисто взяти участь у штурмі Капітолію — колишня співробітниця Білого дому

Експрезидент заявив, що це звинувачення — "ідіотська фальсифікація".

Колишня помічниця голови адміністрації Білого дому Кессіді Гатчинсон заявила про те, що експрезидент США Дональд Трамп мав намір особисто взяти участь у штурмі Капітолію, який влаштували його прихильники 6 січня 2021 року. Як повідомляє "Голос Америки", Гатчинсон зробила цю заяву, даючи свідчення під час слухань Спеціального комітету Палати представників, який розслідує напад на Капітолій — будівлю американського парламенту. Того дня конгресмени мали зафіксувати перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

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За словами Гатчинсон, співробітники Секретної служби відмовилися везти Трампа до Капітолію, оскільки деякі його прихильники, які брали участь у мітингу біля Білого дому, на якому виступив президент, були озброєні напівавтоматичними гвинтівками. Співробітники служби попередили главу держави, що залишати Білий дім небезпечно. Однак Дональд Трамп сказав їм, що його озброєні прихильники "тут не для того, щоб мені нашкодити", і мав намір особисто сісти за кермо свого лімузина, щоб вирушити до будівлі Конгресу, яку штурмували.

"Я президент, чорт забирай. Відвезіть мене зараз же до Капітолію", — так, за словами Гатчинсон, кричав розгніваний Трамп.

[ + – ] Унаслідок масових заворушень у Вашингтоні 6 січня загинули п'ятеро людей Фото: capitol

Кессіді Гатчинсон також розповіла, що серед співробітників Білого дому того дня панувала паніка. Вони боялися, що якщо президент візьме участь у штурмі Капітолію, йому та його підлеглим згодом висунуть кримінальні звинувачення.

Дональд Трамп назвав свідчення своєї колишньої підлеглої брехнею. "Фейкова історія про те, що я намагався схопитися за кермо лімузина, щоб направити його до будівлі Капітолію, — ідіотська фальсифікація", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Голос Америки" зазначає, що, вислухавши свідчення, конгресвумен Ліз Чейні представила можливі докази фальсифікації свідоцтв і перешкоджання правосуддю з боку Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року внаслідок масових заворушень у Вашингтоні загинули 5 людей, до 60 поліцейських отримали поранення.

Акція протесту розпочалася під час спільної сесії Конгресу, на якій планувалося ратифікувати перемогу колегії виборців (306 проти 232) обраного президента Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом. Трамп відмовився визнавати свою поразку, назвавши вибори "вкраденими". Водноччас група сенаторів-республіканців заявила, що відхилить голоси колегії виборців кількох штатів, якщо Конгрес не призначить комісію для перевірки результатів виборів. Однак завершитися засіданню так і не дали.