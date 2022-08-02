Пронес оружие: суд США дал самый большой срок в деле о штурме Капитолия, – СМИ

Участника событий 6 января 2021 года Гая Реффитта приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы.

Cуд округа Колумбия в США приговорил 49-летнего участника событий 6 января 2021 года Гая Реффитта к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Это самый большой срок в деле о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа на данный момент. Об этом пишет BBC News.

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Вердикт вынесла в понедельник, 1 августа, судья Дабни Фридрих.

Детали дела

Гай Реффитт состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке "Трехпроцентники", призывающей бороться с федеральными властями США и всеми средствами защищать право на владение оружием.

Уроженца Техаса обвинили в том, что во время штурма он пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие, а также призывал протестующих прорваться через полицейских и проникнуть в здание. Обвинение считает его лидером "мятежников".

"Он зажег спичку, от которой начался пожар", – подчеркивали обвинители во время процесса. Они просили для него 15 лет заключения, настаивая, что преступление было заранее спланированным насильственным действием против законной власти.

[ + – ] Изображение Гая Реффитта (слева) во время заседания суда. Фото: dw.com

В итоге Реффитта признали виновным по пяти пунктам обвинения, включая препятствование официальному разбирательству и вмешательство в действия полиции во время массовых беспорядков.

Угрожал собственным детям

Известно, что по возвращению домой, в Техас, после штурма Капитолия Гай Реффитт угрожал сыну и дочери, чтобы они не выдали его ФБР.

"Предателей расстреливают", – в частности, заявил он 18-летнему сыну. Тем не менее, впоследствии юноша дал показания против отца ФБР, а затем свидетельствовал против него в суде.

Присяжные, видевшие видеозаписи действий Реффитта у Капитолия и заслушавшие показания родных обвиняемого, признали американца виновным по всем статьям.

Напомним, в конце июня этого года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон заявила о том, что экс-президент США Дональд Трамп намеревался лично принять участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Экс-президент заявил, что это обвинение — "идиотская фальсификация".

6 января 2021 года в результате массовых беспорядков в Вашингтоне погибло 5 человек, до 60 полицейских получили ранения.

Акция протеста началась во время совместной сессии Конгресса, на которой планировалось ратифицировать победу коллегии выборщиков (306 против 232) избранного президента Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы "украденными". В то же время, группа сенаторов-республиканцев заявила, что отклонят голоса коллегии выборщиков нескольких штатов, если Конгресс не назначит комиссию для проверки результатов выборов. Однако завершиться заседанию так и не дали.