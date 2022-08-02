Проніс зброю: суд США дав найбільший термін у справі про штурм Капітолію, — ЗМІ

Учасника подій 6 січня 2021 року Гая Реффітта засудили до семи років та трьох місяців в'язниці.

Суд округу Колумбія в США засудив 49-річного учасника подій 6 січня 2021 року Гая Реффітта до семи років і трьох місяців в'язниці. Наразі це найбільший термін у справі про штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Про це пише ВВС News.

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Вердикт винесла в понеділок, 1 серпня, суддя Дабні Фрідріх.

Деталі справи

Гай Реффітт був у складі мілітаризованого радикального ультраправого угруповання "Тривідсотники", що закликає боротися з федеральною владою США та всіма засобами захищати право на володіння зброєю.

Уродженця Техасу звинуватили в тому, що під час штурму він проніс на територію, що прилягає до Капітолію, вогнепальну зброю, а також закликав протестувальників прорватися через поліцейських і проникнути в будівлю. Звинувачення вважає його лідером "бунтівників".

"Він запалив сірник, від якого почалася пожежа", — наголошували обвинувачі під час процесу. Вони просили для нього 15 років ув'язнення, наполягаючи, що злочин був заздалегідь спланованою насильницькою дією проти законної влади.

[ + – ] Зображення Гая Реффітта (ліворуч) під час засідання суду Фото: dw.com

У результаті Реффітта визнали винним за п'ятьма пунктами звинувачення, включаючи перешкоджання офіційному розгляду та втручання в дії поліції під час масових заворушень.

Погрожував власним дітям

Відомо, що після повернення додому в Техас після штурму Капітолію Гай Реффітт погрожував синові та дочці, щоб вони не видали його ФБР.

"Зрадників розстрілюють", — зокрема, заявив він 18-річному синові. Проте згодом юнак дав свідчення проти батька ФБР, а потім свідчив проти нього в суді.

Присяжні, які бачили відеозаписи дій Реффітта біля Капітолію та заслухали свідчення рідних обвинуваченого, визнали американця винним за всіма статтями.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року колишня помічниця голови адміністрації Білого дому Кессіді Гатчинсон заявила про те, що експрезидент США Дональд Трамп мав намір особисто взяти участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Експрезидент заявив, що це звинувачення — "ідіотська фальсифікація".

6 січня 2021 року внаслідок масових заворушень у Вашингтоні загинуло 5 людей, до 60 поліцейських отримали поранення.

Акція протесту розпочалася під час спільної сесії Конгресу, на якій планували ратифікувати перемогу колегії виборців (306 проти 232) обраного президента Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом. Трамп відмовився визнавати свою поразку, назвавши вибори "вкраденими". Водночас група сенаторів-республіканців заявила, що відхилить голоси колегії виборців кількох штатів, якщо Конгрес не призначить комісію для перевірки результатів виборів. Однак завершитися засіданню так і не дали.