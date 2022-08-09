У Трампа пройшов обшук: що відомо про претензії до експрезидента США

У резиденції колишнього глави держави агенти ФБР шукали таємні документи. Дональд Трамп заявляє, що його намагаються дискредитувати, щоб позбавити можливості піти на вибори 2024 року.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що ФБР провело обшук у його будинку в Палм-Біч, штат Флорида, і зламало сейф.

New York Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом розслідування, повідомляє, що під час обшуку шукали матеріали, які Трамп привіз до своєї резиденції Мар-а-Лаго, коли залишав Білий дім.

Чому виникла потреба в обшуку Трампа?

Раніше експрезидент США протягом багатьох місяців ігнорував вимогу Національного архіву повернути 15 коробок із матеріалами, з якими він працював, будучи главою держави. Дональд Трамп виконав цю вимогу лише після того, як йому пригрозили вжити заходів. Зрештою з'ясувалося, що в переданих експрезидентом коробках знаходилися, зокрема, і секретні документи.

[ + – ] До резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго співробітники спецслужб приїхали пізно увечері 8 серпня

При цьому видання наголошує, що обшук зовсім не означає, що Дональд Трамп скоїв злочин. Однак йому пригадали, що під час передвиборчої кампанії 2016 року він критикував свою конкурентку Гілларі Клінтон за те, що вона, перебуваючи на посаді держсекретаря, використовувала приватну електронну пошту для надсилання повідомлень, пов'язаних із діяльністю уряду. На той час сам Трамп, ставши президентом, був відомий тим, що рвав офіційні документи, які за протоколом мали здаватися в архів. Одна людина, знайома з його звичками, розповіла журналістам, що серед них були й секретні матеріали, клаптики яких Трамп викидав у спальні й інших місцях.

За даними Guardian, причиною обшуку Трампа могло стати порушення експрезидентом закону: Трамп незаконно зберігав офіційні документи Білого дому в його резиденції у Флориді. Колишні високопосадовці ФБР пояснили, що сама присутність державних документів у приватному маєтку є потенційним злочином.

"Хоча нещодавня увага до матеріалів Білого дому в Мар-а-Лаго була зосереджена на тому, чи були вони засекречені, ФБР, ймовірно, змогло б отримати ордер на обшук, навіть якби вони були належно розсекречені", — наголошує видання.

Справа в тому, що федеральний закон вимагає, щоб навіть розсекречені документи зберігалися у Національному архіві. Якщо провину Трампа буде доведено, йому може загрожувати кримінальне переслідування.

Як Трамп розцінив візит до нього ФБР?

Дональд Трамп стверджує, що головна мета обшуку – завадити йому балотуватися на пост президента у 2024 році.

"Після роботи та співпраці з відповідними державними органами цей рейд на мій будинок не був ні необхідним, ні доречним, — написав він у своїй соцмережі Truth Social. — Таке відбувається лише в країнах третього світу. Вони навіть зламали мій сейф!"

New York Times зазначає, що обшук пройшов у той час, коли Міністерство юстиції активізувало допити колишніх помічників Трампа, які були свідками обговорень у Білому домі, як потрібно домогтися скасування його поразки на виборах. Комітет палати представників, який розслідує напад на Капітолій 6 січня 2021 року, також продовжує свою роботу, цього тижня він продовжить опитувати свідків.

Нагадаємо, колишня помічниця голови адміністрації Білого дому Кессіді Хатчінсон у червні заявила про те, що експрезидент США Дональд Трамп мав намір особисто взяти участь у штурмі Капітолію.

На початку серпня суд округу Колумбія в США засудив 49-річного учасника подій 6 січня 2021 року Гая Реффітта до семи років і трьох місяців в'язниці. Це найбільший термін у справі про штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа наразі. Уродженця Техасу звинуватили в тому, що під час штурму він проніс на територію, яка прилягає до Капітолію, вогнепальну зброю, а також закликав протестувальників прорватися через поліцейських і поринути у будівлю. Звинувачення вважає його лідером "бунтівників".

6 січня 2021 року внаслідок масових заворушень у Вашингтоні загинуло 5 людей, до 60 поліцейських отримали поранення.