ФБР шукало у резиденції Трампа секретні документи, пов'язані з ядерною зброєю, – The WP

У маєтку Трампа, за даними журналістів, могла зберігатися надсекретна інформація, яка несе загрозу нацбезпеці США.

Детективи ФБР проводили обшуки у резиденції експрезидента США Дональда Трампа, намагаючись виявити документи, пов'язані з ядерною програмою. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на обізнані джерела.

У матеріалі сказано, що незвичайні слідчі дії у резиденції, розташованій у Флориді, підкреслюють "глибоке занепокоєння урядовців з приводу секретної інформації" про ядерне озброєння, яке може потрапити в чужі руки.

Інсайдери в бесіді з The WP не озвучили деталей, які саме відомості детективи ФБР хотіли знайти в експрезидента США Дональда Трампа. Щобільше, співрозмовники не уточнили, чи йдеться про ядерне озброєння, яке належить Сполученим Штатам чи іншій державі.

"Матеріали про ядерну зброю є особливо конфіденційними і зазвичай доступні обмеженому колу державних службовців. Оприлюднення подробиць про американську зброю могло б надати розвідувальну дорожню карту противникам, які прагнуть розробити способи протидії цим системам. Інші країни можуть розглядати розкриття своїх ядерних секретів як загрозу", — у матеріалі видання.

Ексспівробітник Мін'юсту США у спілкуванні з журналістами припустив, що у резиденції Дональда Трампа можуть зберігатися надсекретні документи, через що чинна влада спробує якнайшвидше повернути відомості, які несуть загрозу для нацбезпеки держави.

The WP зазначає, що в момент брифінгу генерального прокурора Мерріка Гарланда, до штабу ФБР у штаті Огайо намагався проникнути озброєний чоловік Рікі Шиффер. Переговори із нападником провалилися, через що правоохоронцям довелося застрелити зловмисника. Після інциденту слідчі вивчають можливий зв'язок між стрільцем та екстремістськими угрупованнями, які брали участь у нападі на Капітолій у січні 2021 року.

За даними журналістів, користувач із прізвищем Шиффер у соцмережі TruthSocial, створеної Дональдом Трампом, розмістив повідомлення із закликом чинити збройний опір силовикам та владі.

"Люди, це кінець. Ідіть завтра з роботи, як тільки відкриється магазин зброї/армійський/флотський магазин/ломбард, купіть все необхідне, щоб бути готовими до бою. Ми не повинні терпіти це. Вони 2 роки привчали нас до того, щоб ми змирилися з тиранією і думали, що нічого не можемо зробити. Цього разу ми маємо відповісти силою", — йшлося у повідомленні, опублікованому після брифінгу генпрокурора Гарланда, під час якого чиновник розповідав про обшуки у резиденції Дональда Трампа.

Нагадаємо, 8 серпня в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що детективи ФБР провели обшуки у резиденції експрезидента Дональда Трампа. За даними журналістів, правоохоронці під час процесуальних дій хотіли знайти документи з грифом "таємно".

Також повідомлялося, що детективи ФБР провели окремий обшук у гардеробі дружини експрезидента США Меланії Трамп.