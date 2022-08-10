Агенти ФБР обшукали гардероб Меланії Трамп

Сьогодні з'ясувалося, що 45-й президент США виїхав із Флориди до Нью-Йорка.

Дональда Трампа бачили в Нью-Йорку. Останнім часом він жив у Флориді у своєму грандіозному маєтку Мар-а-Лаго, але після обшуку ФБР його бачили у знаменитій вежі Трампа. З'ясувалося, що обшук у Трампів був дуже ретельним: агенти побували навіть у гардеробній кімнаті Меланії Трамп. Про це пише NYpost.

У понеділок ФБР провело обшук у будинку Трампа у Флориді, що, за словами експрезидента, було зловживанням владою. Це перший в історії США випадок обшуку в будинку колишнього президента.

[ + – ] ФБР біля воріт Мар-а-Лаго Фото: Скриншот

76-річний політик на той час перебував у Нью-Йорку, і його син Ерік повідомив про рейд. У вівторок бізнесмена з Нью-Йорка знову бачили у його резиденції на Мангеттені, Башті Трампа.

Передбачається, що обшук у Флориді було проведено з метою вилучення документів, які Трамп нібито незаконно виніс із Білого дому, коли покидав його.

Агенти ФБР провели дуже ретельний обшук: побували навіть у спальнях і гардеробі Меланії Трамп.

[ + – ] Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

За законом уся президентська кореспонденція і документація мають бути передані до Національного архіву, і з лютого стало зрозуміло, що Трамп цих правил не дотримувався. Там заявили, що хоч частина паперів й опинилася на місці, але деякі — зникли.

Резиденція Мар-а-Лаго у Флориді була куплена Трампом у 1985 році за сім мільйонів доларів. Її перетворили на приватний клуб, тут перша дружина Трампа — Івана Трамп зіграла одне зі своїх весіль, але після програшу на виборах Дональд Трамп заявив, що тепер житиме у Флориді. Сусіди були обурені, тому що його охорона, гості, і він сам створювали затори на дорогах і шуміли.

Розкішний маєток зі 128 кімнатами агенти ФБР обшукували дев'ять годин. 30 агентів тинялися по всіх приватних приміщеннях площею 3 000 квадратних футів.

Слідчі обшукали господарську спальню, відому як Версальська кімната, котру Меланія Трамп відремонтувала два роки тому, й інші особисті приміщення.

Трамп сказав в обуреній заяві, що ФБР проводить обшук у його маєтку Мар-а-Лаго та стверджував, що агенти зламали сейф і замкнуту комору в підвалі, де зберігалося 15 коробок із документами з Білого дому.

Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization

Міністерство юстиції не прокоментувало рейд, який, за словами аналітиків, мав бути схвалений на найвищому рівні.

Джерела повідомили, що адвокати Трампа на чолі з Еваном Коркораном "повністю співпрацювали" з федеральною владою, щоб організувати повернення документів, причому процес розпочався у травні 2021 року, коли було помічено відсутність деяких записів.

У січні 2022 року частину документів повернули, а в лютому цього року новина стала надбанням громадськості.

На початку червня чотири високопосадовці Міністерства юстиції вирушили до Мар-а-Лаго, щоб поговорити з адвокатами колишнього президента про документи.

Команда Трампа показала урядовцям, де Трамп зберігав документи у підвалі. Повідомляється, що слідчі помітили, що деякі файли там були позначені як таємні.

Через кілька днів після візиту слідчі відправили співробітникам Трампа листа з проханням гарантувати безпеку підвалу.

Що сталося з червня до серпня, що змусило ФБР ухвалити рішення про примусове вилучення документів — невідомо.

Трамп уже заявив, що рейд у Мар-а-Лаго був продовженням політично вмотивованих розслідувань проти нього.

[ + – ] Резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

"У Мар-а-Лаго сталася жахлива подія. Ми нічим не кращі за країну третього світу, бананової республіки", — повідомив 45-й президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп опинився у центрі скандалу. З'ясувалося, що він поховав свою першу дружину, Івану Трампа на полі для гольфу, щоб уникнути податків.