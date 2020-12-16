"Шумный и вздорный": соседи Трампа по Палм-Бич протестуют против его переезда

45-му президенту придется освободить Белый дом, но видеть его рядом с собой соседи из Флориды не хотят

Хоть Дональд Трамп и не желает освобождать президентские апартаменты в Белом доме в Вашингтоне, но рано, или поздно ему придется это сделать, и его соседи в Палм-Бич, Флорида, опасаются, что именно этот особняк он выберет для дальнейшего проживания, а это превратит жизнь прочих обитателей прибрежного района в ад. Об этом пишет Washington Post.

Соседи Трампа по престижному району уже направили письмо в мэрию города, требуя, чтобы 45-сму президенту не разрешили переезжать в свое имение Мар-а-Лаго. Имение Мар-о-Лаго на 118 комнат, построенное в 1920-х годах, Трамп приобрел в 1985 году за семь миллионов долларов, а в 1995 году превратил его в частный клуб.

[ + – ] Имение Мар-а-Лаго Доналда Трампа в Палм-Бич

[ + – ] Дональд Трамп вскоре после покупки имения

В число членов клуба, которые уплатили вступительный взнос в размере 200 тысяч долларов, входят застройщики, финансисты с Уолл-стрит и другие богачи. К слову, цены выросли в тот момент, когда Трамп стал президентом, до этого вступительный взнос составлял 100 тысяч долларов. С членов клуба также взимается ежегодный членский взнос в размере 14 тысяч долларов, а также две тысячи на питание.

Члены клуба получают доступ к ресторанам, спа-центру, бассейну, фитнесс-залу, теннисным кортам, лужайкам для крокета и привилегиям в других отелях, принадлежащих Трампу, включая гольф-клубы.

[ + – ] Дональд Трамп с семьей в Мар-а-Лаго

Однако, согласно соглашению с городом, гости могут пользоваться всеми благами Мар-а-Лаго не более семи дней подряд, потом им следует делать перерыв. Кроме этого половина членов клуба должна жить, или работать в Палм-Бич, а всего их не может быть более 500 человек.

Соседи называют Трампа "шумным и вздорным", обвиняют в том, что он и его гости постоянно блокируют проезд, игнорируют местные правила и ругаются с властями города.

Дональд Трамп подавал иск в суд на Палм-Бич на 75 миллионов долларов, заявив, что близлежащий международный аэропорт города, расположенный к северу от Мар-а-Лаго, вызывает загрязнение воздуха и шум. Дело уладили миром.

Также он хотел построить док у имения, но ему отказали, вертолетную площадку разрешили построить только после того, как он стал президентом, но с условием, что ее Трамп не будет использовать после того, как уйдет с должности, но теперь соседи опасаются, что он это предписание не исполнит и будет будить их по ночам.

[ + – ] Трамп-президент в Мар-а-Лаго

Трамп также попытался обойти ограничения, введенные городом, которые ограничивали фотосъемку, съемку фильмов и движение транспорта в клуб и из него.

После того, как Трамп стал президентом, он совершил по крайней мере 30 поездок в Мар-а-Лаго, проведя там около 130 дней, что технически нарушает соглашение 1993 года, поскольку 45-й президент превысил 21-дневный лимит, в течении которого он мог использовать гостевые апартаменты.

[ + – ] Курительная комната в Мар-а-Лаго с портретом Трампа на стене

[ + – ] Обеденный зал в Мар-а-Лаго/Все фото из открытых источников и соцсетей

Частые визиты Трампа и его семьи весьма огорчали его соседей, потому что служба безопасности президента перекрывала дороги и ограничивала передвижения частного транспорта. Теперь они намерены потребовать от него, чтобы он сделал выбор: оставил Мар-а-Лаго в качестве клуба, или же превратил его в частную резиденцию, но тогда ему придется подчиняться правилам города.