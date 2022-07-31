Дональд Трамп поховав свою дружину на полі для гольфу, щоб уникнути податків

Івана Трамп тепер лежить на території гольф-клубу Трампа в Бедмінстері, Нью-Джерсі, а за законами цього штату місцеві цвинтарі звільнені від податків

45-го президента США Дональда Трампа звинувачують у тому, що він поховав свою колишню дружину Івану Трамп на території свого гольф-клубу в Бедмінстері, Нью-Джерсі, щоб скористатися податковими пільгами, які надають місцеві цвинтарі. Про це пише Daily Mail.

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Зацікавилася цим питанням професорка соціології Дартмутського університету Брук Харрінгтон. "Отже, я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі і, хлопці... це потрійне ухилення від сплати податків. Майно, прибутковий податок та податок з продажу все виключено", — зазначила вона.

І професорка має рацію: у Нью-Джерсі кладовища звільнено від прибуткового податку, податку на майно та податку з продажу.

[ + – ] Гольф-клуб Дональда Трампа в Бедмінстері, Нью-Джерсі Фото: Соцсети

Згідно з податковим законодавством штату, не існує мінімальної кількості людських останків, які необхідно поховати на землі, щоб мати право на пільгу.

Через попередню угоду, яку Трамп уклав із місцевим урядом, на Бедмінстер вже поширюються податкові пільги, оскільки гольф-клуб уже позначений як сільськогосподарські угіддя, бо виробляє мульчу для садівництва.

Трамп вперше оголосив про плани розташувати сімейний цвинтар у Бедмінстері у 2007 році. Пізніше він хотів зробити там масштабніший цвинтар на 300 місць і спорудити обеліски для сімейного склепу, але це йому не дала зробити громадськість. Трамп неодноразово заявляв, що хотів би бути похованим саме у Бедмінстері.

[ + – ] Могила Івани Трамп у гольф-клубі її колишнього чоловіка Фото: Тапосирис Магна

У результаті, першу дружину колишнього президента США, Івану Трамп було поховано на ділянці недалеко від першого майданчика для гри в гольф 20 липня. Нагадаємо, колишню чеську модель та лижницю знайшли мертвою у своєму будинку 14 липня після падіння зі сходів. Їй було 73 роки.

Місце останнього спочинку Івани позначене вінком з білих квітів та блискучим гранітним каменем, на якому вигравірувано її ім'я і дата від народження з датою смерті.

[ + – ] Могила Івани Трамп у гольф-клубі її колишнього чоловіка Фото: Тапосирис Магна

Могила оточена деревами і повернена до входу на поле. Це перша з десяти ділянок, які були відведені під сімейний цвинтар Трампів.

До речі, неясно, де б хотіла бути похована Івана Трампа. Невідомо, чи її побажання щодо поховання озвучено в її заповіті.

[ + – ] Клан Трампів на прощанні з Іваною Трамп Фото: Getty Images

Але її панахида стала, як пишуть таблоїди, мабуть, найбільш "елегантним похороном" цього року. Прощання зі світською левицею проходило у католицькому храмі у Верхньому Іст-Сайді, куди пускали лише за запрошеннями. Труна Івани Трамп була золотистою, а вівтар прикрасили величезними букетами червоних троянд. Поруч було розташовано два великі фотопортрети покійної, зокрема її обкладинка Vanity Fair 1992 року з написом "Івана, будь зіркою".