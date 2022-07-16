Івана Трамп померла від травм після падіння зі сходів, — судмедексперт

Перша дружина експрезидента США Дональда Трампа померла внаслідок нещасного випадку.

Офіс судово-медичної експертизи Нью-Йорка повідомив попередні причини смерті першої дружини експрезидента США Дональда Трампа Івани. Про це пише ВВС.

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Як стало відомо, 73-річна жінка померла внаслідок нещасного випадку. Згідно з висновком головного судмедексперта Нью-Йорка, Трамп померла від отриманих травм після падіння зі сходів у своїй квартирі.

Чому сталося падіння та як саме все сталося, ні судмедекспертиза, ні правоохоронці поки не розповідають. Також нині немає інформації про проведення токсикологічних аналізів.

Нагадаємо, Івана Трамп померла на 74-му році життя у своєму будинку у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку. За попередньою інформацією, причиною смерті стала зупинка серця. Вона була одружена з Трампом із 1977 по 1992 рік і народила йому трьох дітей.

Іванка Трамп через Instagram попрощалася зі своєю померлою матір'ю. Вона опублікувала кілька архівних фотографій, присвятивши пост покійній.

Фокус також розповідав про те, чому ворогували Івана та Меланія Трамп. Незважаючи на взаємну ворожість, Івана поважала Меланію, оскільки та не відбила її чоловіка, як це зробила друга дружина Трампа Марпла Мейплс.