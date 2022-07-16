Ивана Трамп скончалась от травм после падения с лестницы, – судмедэксперт

Первая жена экс-президента США Дональда Трампа умерла в результате несчастного случая.

Офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка сообщил предварительные причины смерти первой жены экс-президента США Дональда Трампа Иваны. Об этом пишет BBC.

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Как стало известно, 73-летняя женщина скончалась в результате несчастного случая. Согласно заключению главного судмедэксперта Нью-Йорка, Трамп умерла от полученных травм после падения с лестницы в своей квартире.

Почему произошло падение и как именно все произошло, ни судмедэкспертиза, ни правоохранительные органы пока не рассказывают. Также в настоящее время нет информации о проведении токсикологических анализов.

Напомним, Ивана Трамп скончалась на 74-м году жизни в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Она была в браке с Трампом с 1977 по 1992 год и родила ему троих детей.

Иванка Трамп через Instagram попрощалась со своей умершей матерью. Она опубликовала несколько архивных фотографий, посвятив пост покойной.

Фокус также рассказывал о том, почему враждовали Ивана и Мелания Трамп. Несмотря на взаимную неприязнь, Ивана уважала Меланию, поскольку та не уводила у нее мужа, как это сделала вторая жена Трампа Марпла Мэйплс.