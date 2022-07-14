Умерла первая жена Дональда Трампа

Причиной смерти Иваны Трамп стала остановка сердца.

14 июня на 74-м году жизни скончалась первая жена 45-го президента США Дональда Трампа Ивана Трамп. О ее смерти первым сообщил сам миллиардер и политик в своем аккаунте Truth Social, пишет Daily Mail.

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"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!", – говорится в публикации.

Сын Иваны Эрик подтвердил новость о смерти Иваны DailyMail.com, сказав в заявлении, опубликованном от имени семьи:

"Наша мать была невероятной женщиной – силой в бизнесе, спортсменкой мирового класса, лучезарной красавицей и заботливой матерью и другом. Ивана Трамп выжила. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну. Она учила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решительности. Ее будет очень не хватать троим ее детям и десятерым внукам".

Ивана Зельничкова познакомилась с Дональдом Трампом в 1976 году. Девушка из социалистической Чехословакии покорила его красотой, непосредственностью и любовью к авантюрам. Уже 7 апреля 1977 года она вышла за него замуж. Пара обвенчалась в Мраморной коллегиальной церкви.

[ + – ] Ивана Зельничкова и Дональд Трамп

Новоиспеченная миссис Трамп очень быстро стала одной из самых известных женщин и светских львиц Нью-Йорка, а также активно помогала мужу в его строительном бизнесе. Они вместе работали над несколькими крупными проектами, включая "Trump Tower" на Пятой авеню в Манхэттене, реконструкцию отеля "Grand Hyattruen" в Нью-Йорке и строительство "Trump Taj Mahal Casino Resort" в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

[ + – ] Ивана Трамп – жена, друг, деловой партнер

Об Иване говорили как о харизматичной женщине, трудоголике и карьеристке, а также называли ее спутницей жизни Трампа, специально выбранной им для "совместной работы". Брак с миллиардером дал ей все, о чем она могла мечтать: деньги, роскошь, лучшие салоны красоты и бутики, а также возможность никогда не работать, однако последний пункт она проигнорировала, став партнером своего мужа.

Ивана была уверена, что они с Дональдом навсегда, но спустя 13 лет узнала о том, что долгие годы муж изменял ей с некой Марлой Мейплз, моложе миссис Трамп на 10 лет. Более того, Дональд поселил ее в одной из своих "башен" и все время брал с собой, когда уезжал в командировки.

Как умная и предприимчивая женщина Ивана решила не терять голову. Она привела себя в порядок, пройдя через ряд процедур и стала выглядеть сногсшибательно. Однако пока она была в клинике, Марла жила у них в доме. Узнав об этом, Ивана поставила вопрос ребром, потребовав от мужа сделать выбор. Тот решил остаться с молодой любовницей и согласился на развод.

[ + – ] Ивана Трамп с дочерью Иванкой

В свою очередь Ивана отсудила у него почти рекордные $25 млн. отступных – шансов на большее адвокаты Трампа ей просто не дали. Ей также достались 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартира в "Трамп-Плаза" и пользование "Мар-а-Лаго" в течение одного месяца в год. Также первая супруга миллиардера подписала соглашение о неразглашении деталей их совместной жизни. Окончательно пара развелась в 1992 году.

Из громкого бракоразводного поцесса Дональд вынес один из главных уроков своей жизни: больше он никогда не женился, предварительно не подписав брачный контракт.

Что касается Иваны, то после расставания она не бедствовала и не страдала от нехватки мужского внимания: у нее были романы с молодыми красавцами и собственный бизнес. Ивана подписала соглашение с агентством Уильяма Морриса и разработала линии одежды, ювелирных изделий и косметических продуктов, которые были проданы через телевизионные каналы. Она еще дважды выходила замуж. Ее последним мужем стал итальянский актер и модель Россано Рубиконди, моложе ее на 20 лет, которого женщина бросила через полтора года. В прошлом году мужчина скончался в возрасте 49 лет.

Деньги, отвоеванные у первого супруга, Ивана потратила с умом: выпустила духи "Ивана", создала дом моделей с оборотом в четыре миллиона долларов в год, опубликовала две автобиографические книги из серии "Как заарканить миллионера" и согласилась вести реалити-шоу, в котором молоденькие красавцы завоевывали благосклонность дам бальзаковского возраста, а также возглавила Клуб первых жен.

[ + – ] Ивана Трамп рассказала о своей жизни в книгах

Именно Ивана задала следующим женам Трампа очень высокую планку, которую пока что успешно держит только бывшая модель из Словении Мелания.

Напомним, что Ивана Трамп говорила о политических перспективах своей дочери.