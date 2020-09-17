"Моя дочь может стать президентом": Ивана Трамп дала откровенное интервью

71-летняя Ивана Трамп, бывшая лыжница, модель и первая жена Дональда Трампа дала откровенное интервью, в котором негативно высказалась о мигрантах и выразила убежденность, что ее дочь Иванка может стать президентом США. Об этом пишет People.

Ивана была замужем за Дональдом Трампом с 1977 по 1991 год. Она родила ему троих детей: Дональда-младшего, который работает исполнительным вице-президентом в компании отца, Иванку, которая сейчас занимает старшего советника при отце и занималась его предвыборной кампанией и Эрика, который, после того, как его отец стал президентом США, управляет семейным бизнесом The Trump Organization.

Ивана Трамп ведет активную светскую жизнь и дистанционно приняла участие в британском ток-шоу Loose Women.

Она озвучила ряд тем, за которые уже подверглась жесткой критике. В частности, когда зашла речь о ее бывшем муже, который относится к иммигрантам, как к преступникам, то она раскритиковала "многих людей, потому что они даже не одеваются даже по-американски, у них нет работы и они крадут и насилуют женщин".

"У меня нет абсолютно никаких проблем с иммигрантами, но они должны приехать в страну на законных основаниях, - сказала она. - Им нужно найти работу, они должны платить налоги, как и остальные американцы, и просто жить и быть здоровыми и просто влиться в общество".

Бывшего мужа Ивана похвалила, заявив, что он делает все во что она верит. "Он республиканец, и я тоже. Он многого добился, особенно с иммиграцией", - отметила бывшая модель.

Ивана Трамп с мужем Дональдом Трампом/Фото: Variety

Соведущая ток-шоу Джейн Мур напомнила Иване, что она и сама мигрантка, ведь родом Ивана из Чехии и получила американское гражданство лишь выйдя замуж за Трампа. "То, что вы только что сказали о мигрантах, я думаю, многие люди сочли бы довольно оскорбительным, потому что, очевидно, вы сами мигрантка - не так ли? Разве вы не понимаете, что у многих людей отчаянное положение и они просто хотят лучшей жизни? И то, как вы их описываете, довольно бесчеловечно", - отметила телеведущая.

На что Ивана сказала, что "каждый должен взять себя в руки, должен пойти и подать заявление на визу должным образом, чтобы они приехать в Америку на законных основаниях". А люди, которые не хотят работать, а хотят просто приехать в США, получить льготы, талоны на питание и спать на скамейках – Америке не нужны.

Говоря о свой старшей дочери, 38-летней Иванке, Ивана отметила, что она вполне может стать первой женщиной-президентом в будущем.

Иванка Трамп/Фото: ABC News

"Она бывает в Белом доме каждый день, понимаете? Она каждый день рядом с отцом. Она знает все, что происходит вокруг. Она могла бы стать президентом. Она чертовски умна, красива, , что вам еще надо?", - заявила Ивана.

Надо отметить, что после развода с Иваной Дональд Трамп признавался в интервью, что не уверен, что снова женится. Однако он сделал это еще два раза. От брака с актрисой Марлой Мейплз у него родилась дочь Тиффани, в 2004 году Трамп женился на словенской модели Мелании Кнавс на которой в браке до сих пор. У них есть общий сын Бэррон.

Кроме Трампа, Ивана была замужем еще три раза, но она утверждает, что сохранила "прекрасные отношения" с бывшим мужем. А вот с Меланией Трамп она не знакома.

Иванка и Мелания Трамп на инаугурации президента/Фото: скриншот

"Если мне нужно, я обращаюсь напрямую с президентом. Я не связываюсь с его бышими женами и его личной жизнью. Мы говорим о детях, иногда об экономике, но никогда о наших бывших", - отметила Ивана.

В ответ на вопрос, хорошо ли справляется со своими обязанностями первая леди, Ивана ответила, что "не уверена", добавив, что Мелания очень тихая и особо нигде не появляется. "Если ей нужно быть на публике, она будет, но она постоянно молчит", - резюмировала первая жена Трампа.

Ранее, в интервью ABC News Ивана шутила, что хоть у нее и есть прямой номер Белого дома, она туда не звонит, чтоб не вызвать ревность Мелании. И называла себя первой леди, потому что была первой женой действующего президента США.

Тогда пресс-секретарь Мелании Трамп отметил, что это было "пустое заявление, в котором наблюдается лишь попытка привлечь внимание и эгоизм".

В книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", опубликованной в январе 2018 года, автор Майкл Вольф утверждал, что Иванка изначально планировала начать работу в Белом доме при своем отце, чтобы подготовить почву для собственной политической карьеры. И ее муж, Джаред Кушнер всецело ее в этом поддержал.

Книга Вольфа подверглась резкой критике со стороны Белого дома после того, как была опубликована