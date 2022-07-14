Померла перша дружина Дональда Трампа

Причиною смерті Івани Трампа стала зупинка серця.

14 червня на 74-му році життя померла перша дружина 45-го президента США Дональда Трампа Івана Трамп. Про її смерть першим повідомив сам мільярдер і політик у своєму акаунті Truth Social, пише Daily Mail.

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"Мені дуже сумно повідомляти всім тим, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою і дивовижною жінкою, яка прожила чудове та натхненне життя. Її гордістю і радістю були троє її дітей, Дональд-молодший, Іванка й Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі так пишалися нею. Спочивай з миром, Івано!" — йдеться у публікації.

Син Івани Ерік підтвердив новину про смерть Івани DailyMail.com, сказавши в заяві, опублікованій від імені сім'ї:

"Наша мати була неймовірною жінкою — силою у бізнесі, спортсменкою світового класу, променистою красунею і дбайливою матір'ю та другом. Івана Трамп вижила. Вона втекла від комунізму та прийняла цю країну. Вона вчила своїх дітей витримці та стійкості, співчуванню та рішучості. Її буде дуже не вистачати трьом її дітям і десяти онукам".

Івана Зельнічкова познайомилася з Дональдом Трампом у 1976 році. Дівчина із соціалістичної Чехословаччини підкорила його красою, безпосередністю та любов'ю до авантюр. Уже 7 квітня 1977 року вона одружилася з ним. Пара повінчалася у Мармуровій колегіальній церкві.

[ + – ] Івана Зельнічкова та Дональд Трамп

Нова місіс Трамп дуже швидко стала однією з найвідоміших жінок і світських левиць Нью-Йорка, а також активно допомагала чоловікові у його будівельному бізнесі. Вони разом працювали над кількома великими проєктами, враховуючи "Trump Tower" на П'ятій авеню в Мангеттені, реконструкцію готелю "Grand Hyattruen" у Нью-Йорку та будівництво "Trump Taj Mahal Casino Resort" в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі.

[ + – ] Івана Трамп – дружина, друг, діловий партнер

Про Івану говорили як про харизматичну жінку, трудоголіка та кар'єристку, а також називали її супутницею життя Трампа, спеціально обраною ним для "спільної роботи". Шлюб із мільярдером дав їй усе, про що вона могла мріяти: гроші, розкіш, найкращі салони краси та бутіки, а також можливість ніколи не працювати, проте останній пункт вона проігнорувала, ставши партнером свого чоловіка.

Івана була впевнена, що вони з Дональдом назавжди, але через 13 років дізналася про те, що довгі роки чоловік зраджував їй з якоюсь Марлою Мейплз, молодшою за місіс Трамп на 10 років. До того ж, Дональд поселив її в одній зі своїх "веж" і весь час брав із собою, коли їхав у відрядження.

Як розумна та заповзятлива жінка Івана вирішила не втрачати голову. Вона привела себе в порядок, пройшовши через низку процедур і стала виглядати надзвичайно. Однак, поки вона була в клініці, Марла жила в них у будинку. Дізнавшись про це, Івана поставила питання руба, вимагаючи від чоловіка зробити вибір. Той вирішив залишитися з молодою коханкою і погодився на розлучення.

[ + – ] Івана Трамп із дочкою Іванкою

Зі свого боку Івана відсудила у нього майже рекордні $25 млн відступних — шансів на більше адвокати Трампа їй просто не дали. Їй також дісталися 45-кімнатний маєток у Коннектикуті, квартира у "Трамп-Плаза" та користування "Мар-а-Лаго" протягом одного місяця на рік. Також перша дружина мільярдера підписала угоду про нерозголошення деталей їхнього спільного життя. Остаточно пара розлучилася у 1992 році.

З гучного шлюборозлучного процесу Дональд виніс один із головних уроків свого життя: більше він ніколи не одружився, попередньо не підписавши шлюбний контракт.

Що стосується Івани, то після розлучення вона не бідувала і не страждала від нестачі чоловічої уваги: у неї були романи з молодими красенями та власний бізнес. Івана підписала угоду з агентством Вільяма Морріса та розробила лінії одягу, ювелірних виробів і косметичних продуктів, які були продані через телевізійні канали. Вона ще двічі виходила заміж. Її останнім чоловіком став італійський актор і модель Россано Рубіконді, молодший за неї на 20 років, якого жінка покинула через півтора роки. Минулого року чоловік помер у віці 49 років.

Гроші, відвойовані у першого чоловіка, Івана витратила з розумом: випустила парфуми "Івана", створила будинок моделей з обігом чотири мільйони доларів на рік, опублікувала дві автобіографічні книги із серії "Як заарканити мільйонера" і погодилася вести реаліті-шоу, в якому молоденькі красені завойовували прихильність жінок бальзаківського віку, і навіть очолила Клуб перших дружин.

[ + – ] Івана Трамп розповіла про своє життя у книгах

Саме Івана поставила наступним дружинам Трампа дуже високу планку, яку поки що успішно тримає лише колишня модель зі Словенії Меланія.

Нагадаємо, що Івана Трамп говорила про політичні перспективи своєї доньки.