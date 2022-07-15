Иванка Трамп попрощалась через Instagram со своей умершей матерью

Ивана Трамп была своей дочери не только матерью, но и самым близким другом и советчиком.

41-летняя американская предпринимательница, фотомодель, писательница и дочь 45-го президента США Иванка Трамп скорбит о своей матери Иване, которая скончалась 14 июля в возрасте 73 года. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько архивных фотографий, посвятив пост покойной.

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На фотографиях запечатлены Иванка в детстве со своей стильной и красивой матерью. От общих снимков веет теплом и нежностью. Еще на одном снимке тогда еще жена Дональда Трампа позирует на фоне заснеженных гор.

"С разбитым сердцем из-за смерти моей матери. Мама была блестящей, обаятельной, страстной и до безобразия смешной. В каждом своем действии она демонстрировала силу, упорство и решительность. Она жила полной жизнью – никогда не отказывалась от возможности посмеяться и потанцевать. Я всегда буду скучать по ней и всегда буду хранить память о ней в наших сердцах", – говорится в подписи.

Ивана и Иванка Трамп всю жизнь были очень близки, однако это не помешало дочери Трампа поддерживать отличные отношения со своей мачехой Меланией. Ивана относилась к этому буз особой злости, поскольку не считала бывшую словенскую модель разрушительницей своего брака.

О смерти бывшей супруги первым сообщил Дональд Трамп.

"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!", – написал он в своей соцсети.

Предварительной причиной смерти Иваны Трамп называют остановку сердца.