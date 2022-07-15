"Я – настоящая первая леди": почему враждовали Ивана и Мелания Трамп

Несмотря на взаимную неприязнь, Ивана уважала Меланию, поскольку та не уводила у нее мужа, как это сделала вторая жена Трампа Марпла Мэйплс.

Бывшая жена Дональда Трампа Ивана и его нынешняя супруга Мелания не особо ладили между собой, несмотря на то, что неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях и прямо не говорили о своих отношениях. Особенно четко их вражда проявилась после того, как Трамп выиграл президентские выборы, и Мелания стала первой леди США, пишет Daily Mail.

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Ивана, которую характеризовали как амбициозную и называли карьеристкой, болезненно восприняла новый статус жены своего бывшего и заявила, что настоящая первая леди Америки – она, потому что именно она была первой женой Трампа.

"Мелания там, и я не хочу вызывать ревность или что-то в этом роде, потому что я первая жена Трампа. Я первая леди, хорошо?" – заявилаа Ивана в программе "Доброе утро, Америка" в октябре 2017 года. Она появилась на шоу для продвижения ее мемуаров "Воспитание Трампа".

[ + – ] 45-ый президент Дональд Трамп и его жена Мелания Фото: Getty Images

В своих интервью она не раз упоминала о том, что у нее сохранились близкие отношения с Дональдом. Ивана имела прямой номер Белого дома, однако не использовала его, чтобы не создавать напряжения с семье Трампа. Она также не скрывала, что Иванке, ее дочери, мачеха очень нравится, хотя вторую жену Трампа, Марлу Мэйплс она терпеть не могла.

Ее комментарий привел в ярость Меланию, которая через своего представителя быстро выступила с заявлением, в котором назвала Ивану "искательницей внимания".

"Миссис Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона и президента. Ей нравится жить в Вашингтоне, округ Колумбия, и она гордится своей ролью первой леди Соединенных Штатов. Она планирует использовать свой титул и роль, чтобы помогать детям, а не продавать книги. Очевидно, что в этом заявлении бывшего нет никакого смысла. К сожалению, это только поиск внимания и корыстный шум", – заявили представители жены Трампа.

[ + – ] Дональд Трамп, Ивана и их дочь Иванка

В интервью каналу CBS This Weekend, которое вышло примерно в то же время, Ивана рассказала, что ее бывший муж предлагал ей пост посла в Чешской Республике, но она отказалась в пользу своей роскошной жизни в США.

Напомним, Ивана Трамп скончалась на 74-м году жизни в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Она была в браке с Трампом с 1977 по 1992 год и родила ему троих детей. Причиной краха брака стал роман Дональда с Марлой Мэйплз. При разводе Ивана не осталась голой и босой, отсудив у неверного мужа рекордные по тем временам $25 млн отступных. Ей также достались 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартира в "Трамп-Плаза" и пользование "Мар-а-Лаго" в течение одного месяца в год. Также первая супруга миллиардера подписала соглашение о неразглашении деталей их совместной жизни.