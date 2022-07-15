"Я – справжня перша леді": чому ворогували Івана та Меланія Трамп

Незважаючи на взаємну неприязнь, Івана поважала Меланію, оскільки та не спокусила її чоловіка, як це зробила друга дружина Трампа Марпла Мейплс.

Колишня дружина Дональда Трампа Івана та його нинішня дружина Меланія не дуже ладнали між собою, незважаючи на те, що неодноразово з'являлися разом на світських заходах і прямо не говорили про свої стосунки. Особливо чітко їхня ворожнеча проявилась після того, як Трамп виграв президентські вибори, і Меланія стала першою леді США, пише Daily Mail.

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Івана, яку характеризували як амбітну та називали кар'єристкою, болісно сприйняла новий статус дружини свого колишнього та заявила, що справжня перша леді Америки — вона, бо саме вона була першою дружиною Трампа.

"Меланія там, і я не хочу викликати ревнощі або щось таке, тому що я перша дружина Трампа. Я перша леді, добре?" — заявила Івана у програмі "Доброго ранку, Америка" у жовтні 2017 року. Вона з'явилася на шоу для просування її мемуарів "Виховання Трампа".

[ + – ] 45-й президент Дональд Трамп і його дружина Меланія Фото: Getty Images

У своїх інтерв'ю вона неодноразово згадувала про те, що в неї збереглися близькі стосунки з Дональдом. Івана мала прямий номер Білого дому, проте не використовувала його, щоб не створювати напруги з родиною Трампа. Вона також не приховувала, що Іванці, її дочці, мачуха дуже подобається, хоча другу дружину Трампа Марлу Мейплс вона терпіти не могла.

Її коментар розлютив Меланію, яка через свого представника швидко виступила із заявою, в якій назвала Івану "шукачкою уваги".

"Місіс Трамп зробила Білий дім будинком для Беррона та президента. Їй подобається жити у Вашингтоні, округ Колумбія, і вона пишається своєю роллю першої леді Сполучених Штатів. Вона планує використати свій титул і роль, щоб допомагати дітям, а не продавати книги. Очевидно, що в цій заяві колишнього немає жодного сенсу. На жаль, це лише пошук уваги та корисливий шум", — заявили представники дружини Трампа.

[ + – ] Дональд Трамп, Івана та їхня дочка Іванка

В інтерв'ю каналу CBS This Weekend, яке вийшло приблизно в той же час, Івана розповіла, що її колишній чоловік пропонував їй посаду посла в Чеській Республіці, але вона відмовилася на користь свого розкішного життя у США.

Нагадаємо, Івана Трамп померла на 74-му році життя у своєму будинку у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку. За попередньою інформацією, причиною смерті стала зупинка серця. Вона була одружена з Трампом із 1977 по 1992 рік і народила йому трьох дітей. Причиною краху шлюбу став роман Дональда з Марлою Мейплз. Після розлучення Івана не залишилася голою і босою, відсудивши у невірного чоловіка рекордні на той час $25 млн відступних. Їй також дісталися 45-кімнатний маєток у Коннектикуті, квартира у "Трамп-Плаза" та користування "Мар-а-Лаго" протягом одного місяця на рік. Також перша дружина мільярдера підписала угоду про нерозголошення деталей їхнього спільного життя.