Іванка Трамп попрощалася через Instagram зі своєю померлою матір'ю

Івана Трамп була для своєї дочки не лише матір'ю, а й найближчою подругою та порадницею

41-річна американська підприємниця, фотомодель, письменниця та дочка 45-го президента США Іванка Трамп тужить за своєю матір'ю Іваною, яка померла 14 липня у віці 73 роки. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька архівних фотографій, присвятивши пост покійній.

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На фотографіях знято Іванку в дитинстві зі своєю стильною і красивою матір'ю. Від загальних знімків віє теплом та ніжністю. Ще на одному знімку тоді ще дружина Дональда Трампа позує на тлі засніжених гір.

"З розбитим серцем через смерть моєї матері. Мама була блискучою, привабливою, пристрасною і до неподобства смішною. У кожній своїй дії вона демонструвала силу, завзятість і рішучість. Вона жила повним життям — ніколи не відмовлялася від можливості посміятися і потанцювати. Я завжди сумуватиму за нею і завжди зберігатиму пам'ять про неї в наших серцях", – йдеться у підписі.

Івана та Іванка Трамп все життя були дуже близькими, проте це не завадило дочці Трампа підтримувати відмінні стосунки зі своєю мачухою Меланією. Івана ставилася до цього без особливої агресії, оскільки вважала колишню словенську модель руйнівницею свого шлюбу.

Про смерть колишньої дружини першим повідомив Дональд Трамп.

"Мені дуже сумно повідомляти всіх, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою і дивовижною жінкою, яка прожила чудове і надихаюче життя. Її гордістю і радістю були троє її дітей, Дональд-молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі так пишалися нею. Спочивай зі світом, Івана!"

Попередньою причиною смерті Івана Трампа називають зупинку серця.