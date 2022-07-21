Найелегантніший похорон 2022. Відбулося прощання з Іваною Трамп

На поминальну службу вхід був тільки за запрошеннями, а церкву прикрашали сотні червоних троянд.

Похорон Івани Трамп, першої дружини 45-го президента США Дональда Трампа, в історичній церкві на Манхеттені в середу став гламурною останньою шаною іконі стилю 1980-х. Крім сімейства Трамп зібралося кілька десятків гостей, які отримали витончені запрошення з гламурним знімком Івани та словами молитви. Про це пише NYpost.

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У католицькому храмі Святого Вінсента Феррера у Верхньому Іст-Сайді зібралося близько сотні скорботних в елегантній жалобі. Була навіть Меланія Трамп, хоч до останнього ходили чутки, що на прощання з Іваною, яка її не дуже любила, вона не з'явиться.

[ + – ] Прощання з Іваною Трамп Фото: NY times [ + – ] Прощання з Іваною Трамп Фото: NY times

Заради цього Меланія, Дональд та їхній син Беррон навіть заздалегідь прибули з Флориди, де тепер проживає колишній президент США.

Прибула навіть 28-річна Тіффані Трамп, дочка Марли Мейплз, через яку Дональд розлучився з Іваною. З другою дружиною Трампа Івана зовсім не ладнала, називаючи її "танцівницею, яка нічого не досягла в житті".

Труна Івани Трамп була золотистою, а вівтар був прикрашений величезними букетами червоних троянд. Поруч було розташовано два великі фотопортрети покійної, зокрема її обкладинка Vanity Fair 1992 року з написом "Івана, будь зіркою".

[ + – ] Золота труна Івани Трамп Фото: NY times

В оригіналі на обкладинці було ще ім'я Гілларі Клінтон, але його видалили для знімку.

Друга фотографія в рамці також виявилася обкладинкою старого журналу із заголовком "Краще, ніж будь-коли… Івана Трамп".

[ + – ] Знімки Івани Трамп біля вівтаря Фото: NY times [ + – ] Знімки Івани Трамп біля вівтаря Фото: NY times

На прощання пускали лише за запрошеннями. Причому весь район був оточений поліцією та охоронцями із приватної компанії.

Фото: NY times

[ + – ] Церква, прикрашена для прощання з Іваною Трамп. Фото: NY times

[ + – ] Гості у церкві на прощанні з Іваною Трамп Фото: NY times

Після церемонії останки Івани доставили до Національного гольф-клубу Трампа в Бедмінстері в Нью-Джерсі. Куди сім'я потім зібралася на приватний прийом для своїх.

Сьогодні тіло Івани Трамп вже поховали. Її поховали неподалік головної будівлі клубу на полі для гольфу.

"Це було чудово", — заявило неназване джерело, сказавши, що на похороні були присутні лише члени сім'ї та кілька близьких друзів. На могилі поставили скромний гранітний пам'ятник. Дональд Трамп хотів влаштувати в гольф-клубі сімейний мавзолей для себе та членів своєї родини, сказавши, що це чудове місце.

Трамп збирався спорудити п'ятиметрові обеліски прямо посеред поля для гольфу, але міська влада цю пропозицію відхилила, хоча він казав, що обеліски підійдуть для різних урочистостей, зокрема і для весілль.

Після цього він хотів влаштувати цвинтар на 1000 ділянок, але міська влада знову відмовила, уточнивши, що такий величезний цвинтар для їх маленького міста не потрібний. Тоді Трамп скоротив його до 10 могил — достатньо для себе та членів своєї родини.

Чиновники штату Нью-Джерсі нарешті схвалили ліцензію на цвинтар у 2014 році. Але Трамп не втрачає надії збудувати ще одну — на 284 ділянки, а якими стежитимуть працівники його гольф-клубу. Містяни поки що проти.

Нагадаємо, Івана Трамп померла у 73 роки після падіння зі сходів у своєму таун-хаусі у Нью-Йорку.