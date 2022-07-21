Самые элегантные похороны 2022. Состоялось прощание с Иваной Трамп

На поминальную службу вход был только по приглашениям, а церковь украшали сотни алых роз

Похороны Иваны Трамп, первой жены 45-го президента США Дональда Трампа, в исторической церкви на Манхэттене в среду стали гламурной последней данью уважения иконе стиля 1980-х. Гости соответствовали. Кроме семейства Трамп собралось несколько десятков гостей, получивших изящные приглашения с гламурным снимком Иваны и словами молитвы. Об этом пишет NYpost.

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В католическом храме Святого Винсента Феррера в Верхнем Ист-Сайде собралось около сотни скорбящих в элегантном трауре. Была даже Мелания Трамп, хоть до последнего ходили слухи, что на прощание с Иваной, которая ее не слишком любила, она не явится.

[ + – ] Прощание с Иваной Трамп Фото: NY times [ + – ] Прощание с Иваной Трамп Фото: NY times

Ради этого Мелания, Дональд и их сын Бэррон даже заранее прибыли из Флориды, где бывший президент США теперь проживает.

Прибыла даже 28-летняя Тиффани Трамп, дочь Марлы Мейплз, из-за которой Дональд и развелся с Иваной. Со второй женой Трампа Ивана совсем не ладила, называя ее "танцовщицей, которая ничего не добилась в жизни".

Гроб Иваны Трамп был золотистым, а алтарь был украшен огромными букетами алых роз. Рядом были расположены два больших фотопортрета покойной, в том числе ее обложка Vanity Fair 1992 года с надписью "Ивана, будь звездой".

[ + – ] Золотой гроб Иваны Трамп Фото: NY times

В оригинале на обложке было еще имя Хиллари Клинтон, но для снимка его удалили.

Вторая фотография в рамке также оказалась обложкой старого журнала с заголовком "Лучше, чем когда-либо… Ивана Трамп".

[ + – ] Снимки Иваны Трамп у алтаря Фото: NY times [ + – ] Снимки Иваны Трамп у алтаря Фото: NY times

На прощание пускали только по приглашениям. Причем весь район был оцеплен полицией и охранниками из частной компании.

Фото: NY times

[ + – ] Церковь, украшенная для прощания с Иваной Трамп Фото: NY times

[ + – ] Гости в церкви на прощании с Иваной Трамп Фото: NY times

После церемонии останки Иваны доставили в Национальный гольф-клуб Трампа в Бедминстере в Нью-Джерси. Куда семья потом собралась на частный прием для своих.

Сегодня тело Иваны Трамп уже предали земле. Ее похоронили неподалеку от главного здания клуба на поле для гольфа.

"Это было прекрасно", — заявил неназванный источник, сказав, что на похоронах присутствовали только члены семьи и несколько близких друзей. На могиле поставили скромный гранитный памятник. Дональд Трамп хотел устроить в гольф-клубе семейный мавзолей для себя и членов своей семьи, сказав, что это прекрасное место.

Трамп собирался воздвигнуть пятиметровые обелиски прямо посреди поля для гольфа, но городские власти это предложение отклонили, хотя он говорил, что обелиски подойдут для разных торжеств, в том числе и для свадеб.

После он хотел устроить кладбище на 1000 участков, но городские власти снова отказали, уточнив, что такой огромный погост для их маленького города не требуется. Тогда Трамп сократил его до 10 могил — достаточно для себя и членов своей семьи.

Чиновники штата Нью-Джерси наконец одобрили лицензию на кладбище в 2014 году. Но Трамп не теряет надежды построить еще одно – на 284 участка, а которыми будут следить работники его гольф-клуба. Горожане пока против.

Напомним, Ивана Трамп скончалась в 73 года после падения с лестницы в своей таун-хаусе в Нью-Йорке.