16-летний сын Дональда Трампа стал на голову выше своего отца

Рост 16-летнего Бэррона Трампа составляет 2, 01 метра.

На прошлой неделе стало известно о кончине бывший жены 45-го президента США Дональда Трампа Иваны Трамп. На днях с бизнесвумен попрощались ее близкие. Поминальная служба по Иване прошла в католической церкви Святого Винсента Феррера на Лексингтон-авеню. На похоронах присутствовала все семейство Дональда Трампа: его супруга Мелания с сыном Бэрроном, а также дети Дональда и Иваны — Дональд-младший, Эрик и Иванка со своими семьями.

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В Сети обратили внимание на подросшего сына Дональда Трампа и Мелании — 16-летнего Беррона. Юноша на целую голову выше своих знаменитых родителей. С учетом того, что рост Дональда Трампа 190 см, а его супруга Мелания при росте 180 см носит высокие шпильки, рост Бэррона, который явно на полторы головы выше мамы и на голову отца, действительно впечатляет.

[ + – ] Семейство Дональда Трампа на похоронах его бывшей супруги. Фото: Getty Images

Точный рост Бэррона долгое время никто не знал. Журналисты гадали, что его параметры наверняка чуть выше двух метров. В прошлом году Дональд Трамп сам рассказал, какой рост у его сына. Оказалось, что он составляет 2, 01 метров.

Напомним, 73-летняя Ивана Трамп была найдена мертвой в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде на прошлой неделе. Она скончалась от травм, полученных после падения с лестницы. Журналисты предполагали, что Мелания Трамп не будет присутствовать на поминальной службе, так как она плохо ладила с покойной Иваной. Однако супруга бывшего президента США сопровождала его во время похорон, которые прошли с размахом, достойным светского приема.

Семейство Трампа присутствовала на траурном мероприятии в элегантных черных нарядах.

Как писал ранее Фокус, вход на поминальную службу Иваны Трамп был по приглашениям, однако у входа собралась целая толпа журналистов и поклонников покойной. Известно, что после церемонии похорон останки Иваны доставили в Национальный гольф-клуб Трампа в Бедминстере в Нью-Джерси. Там же семья бывшего президента США собралась на частный прием для своих.