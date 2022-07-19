Дональд Трамп вернулся в Нью-Йорк ради похорон Иваны Трамп

Его сопровождала Мелания Трамп, которая, как известно, враждовала с первой женой своего мужа

Дональд Трамп и Мелания Трамп экстренно вернулись в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на похоронах Иваны Трамп, первой жены Дональда. Об этом пишет Daily Mail.

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73-летняя Ивана скончалась 14 июля в своем доме. Предварительно, от травм, которые получила, упав с лестницы.

Журналисты сняли, как Дональд и Мелания прибыли в таунхаус Иваны с целой командой охранников.

[ + – ] Дональд Трамп и Мелания Трамп прибыли в Нью-Йорк на похороны Иваны Трамп

Одетый в черный костюм, 76-летний Трамп выглядел мрачным, когда вышел из своего черного внедорожника, и его служба безопасности провела его в здание.

Ожидается, что чета Трампов, которая переехала в Палм-Бич, штат Флорида, после того, как покинула Белый дом, примет участие в похоронах Иваны в исторической католической церкви Святого Винсента Феррера на Лексингтон-авеню в среду.

Поездка Мелании в Нью-Йорк предполагает, что она будет сопровождать своего мужа, чтобы отдать дань уважения его 73-летней бывшей жене, несмотря на слухи о вражде между двумя женщинами.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Дональд Трамп и Мелания Трамп прибыли в Нью-Йорк на похороны Иваны Трамп Фото: The Daily Mail

Ивана, эмигрантка из Чехии, была первой женой Дональда и матерью троих его старших детей: Дональда-младшего, Эрика и Иванки. Они развелись в 1992 году после 15 лет брака.

[ + – ] Дональд Трамп и Ивана Трамп Фото: Getty Images

По слухам, Ивана застукала мужа с его новой пассией Марлой Мейплз, которая впоследствии стала его второй женой.

Развод был скандальным. По решению суда Ивана получила 25 миллионов долларов, дом в Коннектикуте, квартиру в Нью-Йорке и право пользования Мар-а-лаго в течении одного месяца в год.

Она выгодно инвестировала отступные и стала настоящей светской львицей и бизнес-леди. Ее личная жизнь также постоянно описывалась на первых страницах таблоидов. После Трампа она выходила замуж еще два раза. Ее последним мужем стал итальянский актер Россано Рубиконди, который умер в 49 лет от меланомы. Они поженились в 2008 году, когда Иване было 59, а Россано – 36 лет. И брак был заключен именно во флоридском имении Трампа.

[ + – ] Дональд Трамп и Ивана Трамп Фото: Getty Images

Ивана часто признавалась в интервью, что предпочитает итальянцев, и ей нравятся мужчины моложе нее, потому что у нее слишком "энергичный характер".

Также она встречалась с итальянским аристократом, графом Роффредо Гаэтани дель Аквила д’Арагона Лователли. Бывший президент клуба "Феррари" погиб в автокатастрофе в Италии в 2005 году. По слухам, именно он мог стать очередным мужем Иваны, но не успел.

Похороны Иваны Трамп, согласно приглашениям, начнутся в 13.30, 20 июля, гостей просят делать пожертвования в благотворительный фонд, а не покупать цветы. До сих пор неясно, будет ли присутствовать на панихиде Мелания Трамп, которую Ивана недолюбливала, как и всех пассий своего второго мужа, которые были после нее.

Во время президентства Трампа Ивана даже заявляла, что она настоящая "первая леди", потому что она была "первой женой Трампа". Мелания по слухам, была в ярости, и заявила, что Ивана просто "ищет внимания".