Дональд Трамп повернувся в Нью-Йорк заради похорону Івани Трамп

Його супроводжувала Меланія Трамп, яка, як відомо, ворогувала з першою дружиною свого чоловіка.

Дональд Трамп і Меланія Трамп негайно повернулися в Нью-Йорк, щоб бути присутніми на похороні Івани Трамп, першої дружини Дональда. Про це пише Daily Mail.

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73-річна Івана померла 14 липня у своєму будинку. Попередньо — від травм, які отримала, впавши зі сходів.

Журналісти зняли, як Дональд і Меланія прибули в таунхаус Івани з цілою командою охоронців.

[ + – ] Дональд Трамп і Меланія Трамп прибули в Нью-Йорк на похорон Івани Трамп

Одягнений у чорний костюм, 76-річний Трамп був похмурий, коли вийшов зі свого чорного позашляховика, і його служба безпеки провела його до будівлі.

Очікується, що подружжя Трампів, яке переїхало в Палм-Біч, штат Флорида, після того, як залишило Білий дім, візьме участь у похороні Івани в історичній католицькій церкві Святого Вінсента Феррера на Лексінгтон-авеню в середу.

Поїздка Меланії в Нью-Йорк передбачає, що вона супроводжуватиме свого чоловіка, щоб віддати шану його 73-річній колишній дружині, незважаючи на чутки про ворожнечу між двома жінками.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Дональд Трамп і Меланія Трамп прибули в Нью-Йорк на похорон Івани Трамп Фото: The Daily Mail

Івана, емігрантка з Чехії, була першою дружиною Дональда та матір'ю трьох його старших дітей: Дональда-молодшого, Еріка й Іванки. Вони розлучилися 1992 року після 15 років шлюбу.

[ + – ] Дональд Трамп та Івана Трамп Фото: Getty Images

За чутками, Івана застукала чоловіка з його новою пасією Марлою Мейплз, яка згодом стала його другою дружиною.

Розлучення було скандальним. За рішенням суду Івана отримала 25 мільйонів доларів, будинок у Коннектикуті, квартиру в Нью-Йорку та право користування Мар-а-лаго протягом одного місяця на рік.

Вона вигідно інвестувала відступні та стала справжньою світською левицею й бізнес-леді. Її особисте життя також завжди описувалося на перших сторінках таблоїдів. Після Трампа вона виходила заміж ще двічі. Її останнім чоловіком став італійський актор Россано Рубіконді, який помер у 49 років від меланоми. Вони одружилися 2008 року, коли Івані було 59, а Россано —36 років. І шлюб був укладений саме у Флоридському маєтку Трампа.

[ + – ] Дональд Трамп та Івана Трамп Фото: Getty Images

Івана часто визнавалася в інтерв'ю, що віддає перевагу італійцям, і їй подобаються чоловіки молодші за неї, тому що в неї занадто "енергійний характер".

Також вона зустрічалася з італійським аристократом, графом Роффредо Гаетані дель Аквіла д'Арагона Лователлі. Колишній президент клубу "Феррарі" загинув в автокатастрофі в Італії 2005 року. З чуток, саме він міг стати черговим чоловіком Івани, але не встиг.

Похорон Івани Трамп, згідно із запрошеннями, розпочнеться о 13:30, 20 липня, гостей просять робити пожертвування в благодійний фонд, а не купувати квіти. Досі неясно, чи буде присутня на панахиді Меланія Трамп, яку Івана недолюблювала, як і всіх пасій свого другого чоловіка, які були після неї.

Під час президентства Івана Трампа навіть заявляла, що вона справжня "перша леді", тому що вона була "першою дружиною Трампа". Меланія, з чуток, розлютилася та заявила, що Івана просто "шукає уваги".