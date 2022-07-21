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Мелания Трамп в элегантном трауре посетила панихиду по Иване Трамп

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Фото: Getty Images | Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном

Похороны первой жены Дональда Трампа в Нью-Йорке прошли с размахом, достойным светского приема

В Нью-Йорке с размахом прошла поминальная служба по Иване Трамп, первой жене 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

73-летняя Ивана Трамп была найдена мертвой в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде на прошлой неделе. Она скончалась от травм, полученных после падения с лестницы.

До последнего не было известно, будет ли присутствовать на поминальной службе Мелания Трамп, с которой Ивана не ладила. Но она сопровождала мужа, когда тот вернулся в Нью-Йорк из Флориды на этой неделе.

Все многочисленное семейство Трампов в элегантных траурных нарядах явилось сначала в фешенебельное похоронное бюро Фрэнка Кэмпбелла, куда перевезли тело Иваны, а потом и в церковь Святого Винсента Феррера на Манхэттене. Полиция и секретная служба установила кордон у церкви.

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Семейство Трампов на ступенях церкви
Фото: Getty Images

Семья Трампа собралась в похоронном бюро Фрэнка Кэмпбелла, прежде чем отправиться на мессу.

Дети Иваны: Иванка, Дональд-младший и Эрик Трамп выступили, отдавая дань уважения "железному кулаку" и "золотому сердцу" своей матери.

Прощальная служба по Иване Трамп. Ее гроб был золотым

"Моя мама не говорила мне, что женщина может делать все, что захочет, — она показала мне это наочно. Она была первопроходцем как для мужчин, так и для женщин. Моя мама однажды сказала мне, что нет ничего, чего бы она не могла делать на каблуках. Она научила нас ловить рыбу, а затем готовить то, что мы поймали. Моя мама расширила наш кругозор", — сказала Иванка.

Прощальная служба по Иване Трамп

Дональд-младший вспомнила пару забавных случаев из жизни, а Эрик сказал, что его мать была "воплощением американской мечты".

Вход на поминальную службу был только по приглашениям, но у входа в церковь собралась целая толпа зевак и журналистов. Гроб Иваны был золотого цвета. После церемонии прецессия доставила останки Иваны в Национальный гольф-клуб Трампа в Бедминстере в Нью-Джерси. Куда семья потом собралась на частный прием для своих.

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Фото: Скриншот

Дональд и Мелания Трамп пришли на службу со своим 16-летним сыном Бэрроном.

Отдали дань уважения Иване и в ее любимом ресторане Nello, который располагается в том же районе, что и таунхаус покойной. За ее любимым столиком зажгли свечи, разложили алые гвоздики и усадили плюшевого мишку.

Владелец Томас Маккос, присутствовавший на похоронах Иваны, сказал, что его сотрудники "оплакивают потерю любимой гостьи".

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Любимый итальянский ресторан Иваны Nello отдал ей дань уважения, украсив цветами ее любимый столик
Фото: Соцсети

"Ивану любили все, кто здесь работает, и ее будет очень не хватать. Иногда сотрудники сопровождали миссис Трамп до ее дома через квартал. Сегодня мы в дань уважения оставим ее столик незанятым", — сказал Томас.

Напомним, Ивана и Дональд были женаты с 1977 по 1992 год, и за это время, по ее словам, она практически в одиночку воспитывала троих детей. Они расстались после того, как Трамп изменил ей с Марлой Мейплз, которая и стала его второй женой. Дональд стал вторым мужем Иваны, после него она предпочитала мужчин моложе себя и, желательно, итальянцев. Она выгодно вложила полученные при разводе 25 миллионов долларов и стала одним из символов Нью-Йорка, посещая все светские приемы и вечеринки.

Она откровенно заявляла о своем отношении к бывшему мужу и его женам. И когда Дональд был президентом, вывела из себя Меланию Трамп, заявив, что именно она, Ивана, является первой леди.