Меланія Трамп в елегантному траурі відвідала панахиду за Іваною Трамп

Похорон першої дружини Дональда Трампа в Нью-Йорку пройшов з розмахом, гідним світського прийому

У Нью-Йорку з розмахом пройшла поминальна служба за Іваною Трамп, першою дружини 45-го президента США Дональда Трампа. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

73-річну Івану Трамп знайшли мертвою у своєму таунхаусі у Верхньому Іст-Сайді минулого тижня. Вона померла від травм, отриманих після падіння зі сходів.

До останнього не було відомо, чи буде присутня на поминальній службі Меланія Трамп, з якою Івана не ладила. Але вона супроводжувала чоловіка, коли той повернувся до Нью-Йорка з Флориди цього тижня.

Все численне сімейство Трампів в елегантному жалобному вбранні з'явилося спочатку у фешенебельному похоронному бюро Френка Кемпбелла, куди перевезли тіло Івани, а потім і до церкви Святого Вінсента Феррера на Манхеттені. Поліція та секретна служба встановила кордон біля церкви.

[ + – ] Сімейство Трампів на сходах церкви Фото: Getty Images

Сім'я Трампа зібралася в похоронному бюро Френка Кемпбелла, перш ніж вирушити на месу.

Діти Івани: Іванка, Дональд-молодший та Ерік Трамп виступили, віддаючи шану "залізному кулаку" та "золотому серцю" своєї матері.

[ + – ] Прощальна служба з Іваною Трампа. Її труна була золотою

"Моя мама не говорила мені, що жінка може робити все, що захоче, — вона показала мені це наочно. Вона була першопрохідницею як для чоловіків, так і для жінок. Моя мама одного разу сказала мені, що немає нічого, чого б вона не могла робити на підборах. Вона навчила нас ловити рибу, а потім готувати те, що ми зловили. Моя мама розширила наш світогляд", — сказала Іванка.

[ + – ] Прощальна служба з Івана Трамп

Дональд-молодший згадала кілька кумедних випадків із життя, а Ерік сказав, що його мати була "втіленням американської мрії".

Вхід на поминальну службу був тільки за запрошенням, але біля входу до церкви зібрався цілий натовп роззяв і журналістів. Труна Івани була золотого кольору. Після церемонії прецесія доставила останки Івани до Національного гольф-клубу Трампа в Бедмінстері в Нью-Джерсі. Куди сім'я потім зібралася на приватний прийом для своїх.

Фото: Скриншот

Дональд та Меланія Трамп прийшли на службу зі своїм 16-річним сином Берроном.

Віддали шану Івані також і в її улюбленому ресторані Nello, який розташовується в тому ж районі, що й таунхаус покійної. За її улюбленим столиком запалили свічки, розклали червоні гвоздики і посадили плюшевого ведмедика.

Власник Томас Маккос, який був присутній на похороні Івани, сказав, що його співробітники "оплакують втрату люблячої гості".

[ + – ] Улюблений італійський ресторан Івани Nello віддав їй шану, прикрасивши квітами її улюблений столик Фото: Соцсети

"Івану любили всі, хто тут працює, і її дуже не вистачатиме. Іноді співробітники супроводжували місис Трамп до її будинку через квартал. Сьогодні ми на шану залишимо її столик незайнятим", — сказав Томас.

Нагадаємо, Івана та Дональд були одружені з 1977 по 1992 рік, і за цей час, за її словами, вона практично поодинці виховувала трьох дітей. Вони розлучилися після того, як Трамп зрадив їй з Марлою Мейплз, яка і стала його другою дружиною. Дональд став другим чоловіком Івани, після нього вона надавала перевагу чоловікам молодшим за себе і, бажано, італійцям. Вона вигідно вклала отримані під час розлучення 25 мільйонів доларів і стала одним із символів Нью-Йорка, відвідуючи всі світські прийоми та вечірки.

Вона відверто заявляла про своє ставлення до колишнього чоловіка та його дружин. І коли Дональд був президентом, розлютила Меланію Трамп, заявивши, що саме вона, Івана, є першою леді.