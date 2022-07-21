Син Дональда Трампа на голову вищий за свого знаменитого батька

Ріст 16-річного Беррона Трампа понад 2,5 метра.

Минулого тижня стало відомо про смерть колишньої дружини 45-го президента США Дональда Трампа Івани Трамп. Днями з бізнес-леді попрощалися її близькі. Поминальна служба за Іваною пройшла в католицькій церкві Святого Вінсента Феррера на Лексінгтон-авеню. На похороні була вся родина Дональда Трампа: його дружина Меланія із сином Берроном, а також діти Дональда та Івани — Дональд-молодший, Ерік та Іванка зі своїми сім'ями.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

У мережі звернули увагу на підрослого сина Дональда Трампа і Меланії — 16-річного Беррона. Юнак на цілу голову вищий за своїх знаменитих батьків. З урахуванням того, що зріст Дональда Трампа 190 см, а його дружина Меланія зі зростом 180 см носить високі шпильки, зріст Беррона, який явно на півтори голови вищий за маму і на голову за батька, справді вражає.

[ + – ] Сімейство Дональда Трампа на похороні його колишньої дружини Фото: Getty Images

Точного росту Беррона довгий час ніхто не знав. Журналісти гадали, що його параметри напевно трохи вищі за два метри. Торік Дональд Трамп сам розповів, який ріст його сина. Виявилося, що він становить 2,54 метра.

Нагадаємо, 73-річну Івану Трамп знайшли мертвою у своєму таунхаусі у Верхньому Іст-Сайді минулого тижня. Вона померла від травм, отриманих після падіння зі сходів. Журналісти припускали, що Меланія Трамп не буде присутня на поминальній службі, оскільки вона погано ладнала з покійною Іваною. Однак дружина колишнього президента США супроводжувала його під час похорону, який пройшов з розмахом, гідним світського прийому.

Сімейство Трампа було на траурному заході в елегантному чорному вбранні.

Як писав раніше Фокус, вхід на поминальну службу Івани Трамп був за запрошенням, проте біля входу зібрався цілий натовп журналістів і шанувальників покійної. Відомо, що після церемонії похорону останки Івани доставили до Національного гольф-клубу Трампа в Бедмінстері в Нью-Джерсі. Там родина колишнього президента США зібралася на приватний прийом для своїх.