Дональд Трамп похоронил свою жену на поле для гольфа, чтоб избежать налогов

Ивана Трамп теперь покоится на территории гольф-клуба Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси, а по законам этого штата местные кладбища освобождены от налогов

45-го президента США Дональда Трампа обвиняют в том, что он похоронил свою бывшую жену Ивану Трамп на территории своего гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, предоставляемыми местным кладбищам. Об этом пишет Daily Mail.

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Задалась этим вопросом профессор социологии Дартмутского университета Брук Харрингтон. "Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси и, ребята… это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж — все исключено", — отметила она.

И профессор права: в Нью-Джерси кладбища освобождены от подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж.

[ + – ] Гольф-клуб Дональда Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси Фото: Соцсети

Согласно налоговому законодательству штата садов, не существует минимального количества человеческих останков, которые необходимо захоронить на земле, чтобы иметь право на льготу.

Из-за предыдущей сделки, которую Трамп заключил с местным правительством, на Бедминстер уже распространяются налоговые льготы, поскольку гольф-клуб уже обозначен как сельскохозяйственные угодья, потому, что производит мульчу для садоводства.

Трамп впервые объявил о планах расположить семейное кладбище в Бедминстере в 2007 году. Позже он хотел сделать там более масштабное кладбище на 300 мест и воздвигнуть обелиски для семейного склепа, но это ему не дала сделать общественность. Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы быть похороненным именно в Бедминстере.

[ + – ] Могила Иваны Трамп в гольф-клубе ее бывшего мужа Фото: New York Post

В итоге, первая жена бывшего президента США, Ивана Трамп была похоронена на участке недалеко от первой площадки для игры в гольф 20 июля. Напомним, бывшая чешская модель и лыжница была найдена мертвой в своем доме 14 июля после падения с лестницы. Ей было 73 года.

Место последнего упокоения Иваны отмечено венком из белых цветов и блестящим гранитным камнем, на котором выгравировано ее имя и дата от рождения до даты смерти.

[ + – ] Могила Иваны Трамп в гольф-клубе ее бывшего мужа Фото: New York Post

Могила окружена деревьями и обращена к входу на поле. Это первый из десяти участков, которые были отведены под семейное кладбище Трампов.

К слову, неясно, где бы хотела быть похоронена Ивана Трамп. Неизвестно, были ли ее пожелания насчет погребения озвучены в ее завещании.

[ + – ] Клан Трампов на прощании с Иваной Трамп Фото: Getty Images

Но ее панихида стала, как пишут таблоиды, пожалуй, самыми "элегантными похоронами" этого года. Прощание со светской львицей проходило в католическом храме в Верхнем Ист-Сайде, куда пускали только по приглашениям. Гроб Иваны Трамп был золотистым, а алтарь украсили огромными букетами алых роз. Рядом были расположены два больших фотопортрета покойной, в том числе ее обложка Vanity Fair 1992 года с надписью "Ивана, будь звездой".