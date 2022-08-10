Агенты ФБР обыскали гардероб Мелании Трамп

Сегодня оказалось, что 45-й президент США уехал из Флориды в Нью-Йорк

Дональда Трампа видели в Нью-Йорке. В последнее время он жил в Флориде в своем грандиозном имении Мар-а-Лаго, но после обыска ФБР его видели в знаменитой Башне Трампа. Выяснилось, что обыск у Трампов был очень тщательным: агенты побывали даже в гардеробной комнате Мелании Трамп. Об этом пишет NYpost.

В понедельник ФБР провело обыск в доме Трампа во Флориде, что, по словам экс-президента, было злоупотреблением властью. Это первый в истории США случай обыска в доме бывшего президента.

[ + – ] ФБР у ворот Мар-а-Лаго Фото: Скриншот

76-летний политик в то время находился в Нью-Йорке, и его сын Эрик сообщил о рейде. Во вторник бизнесмена из Нью-Йорка снова видели в его резиденции на Манхэттене, Башне Трампа.

Предполагается, что обыск во Флориде был проведен с целью изъятия документов, которые Трамп якобы незаконно вынес из Белого дома, когда покидал его.

Агенты ФБР провели очень тщательный обыск: побывали даже в спальнях и гардеробе Мелании Трамп.

[ + – ] Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

По закону вся президентская корреспонденция и документация должны быть переданы в Национальный архив, и с февраля стало ясно, что Трамп эти правила не соблюдал. Там заявили, что хоть часть бумаг и оказалась на месте, но некоторые – исчезли.

Резиденция Мар-а-Лаго во Флориде была куплена Трампом в 1985 году за семь миллионов долларов. Ее превратили в частный клуб, тут первая жена Трампа – Ивана Трамп сыграла одну из своих свадеб, но после проигрыша на выборах Дональд Трамп заявил, что теперь будет жить во Флориде. Соседи были возмущены, потому что его охрана, гости, и он сам создавали пробки на дорогах и шумели.

Роскошное имение со 128 комнатами агенты ФБР обыскивали девять часов. 30 агентов бродили по всем частным помещениям площадью 3000 квадратных футов.

Следователи обыскали хозяйскую спальню, известную как Версальская комната, которую Мелания Трамп отремонтировала два года назад и прочие личные помещения.

Трамп сказал в возмущенном заявлении, что ФБР проводит обыск его поместье Мар-а-Лаго и утверждал, что агенты взломали сейф и запертую кладовую в подвале, где хранились 15 коробок с документами из Белого дома.

Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization Фото: The Trump Organization

Министерство юстиции не прокомментировало рейд, который, по словам аналитиков, должен был быть одобрен на самом высоком уровне.

Источники сообщили, что адвокаты Трампа во главе с Эваном Коркораном "полностью сотрудничали" с федеральными властями, чтобы организовать возврат документов, причем процесс начался в мае 2021 года, когда было замечено отсутствие некоторых записей.

В январе 2022 года часть документов вернули, а в феврале этого года новость стала достоянием общественности.

В начале июня четыре высокопоставленных чиновника Министерства юстиции отправились в Мар-а-Лаго, чтобы поговорить с адвокатами бывшего президента о документах.

Команда Трампа показала правительственным чиновникам, где Трамп хранил документы — в подвале. Сообщается, что следователи заметили, что некоторые файлы там были помечены как секретные.

Через несколько дней после визита следователи отправили сотрудникам Трампа письмо с просьбой обеспечить безопасность подвала.

Что произошло с июня по август, что заставило ФБР принять решение о принудительном изъятии документов – неизвестно.

Трамп уже заявил, что рейд в Мар-а-Лаго был продолжением политически мотивированных расследований против него.

[ + – ] Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго Фото: The Trump Organization

"В Мар-а-Лаго произошло ужасное событие. Мы ничем не лучше страны третьего мира, банановой республики", — сообщил 45-й президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп оказался в центре скандала. Оказалось, что он похоронил свою первую жену, Ивану Трамп на поле для гольфа, чтобы избежать налогов.