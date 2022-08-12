ФБР обнаружило 11 комплектов секретных документов в ходе обыска у Трампа, – WSJ

Некоторые из найденных бумаг должны были содержаться лишь в охраняемых государственных учреждениях. Среди прочего в резиденции американского политика обнаружили досье на президента Франции.

Агенты ФБР, которые 11 августа провели обыск у бывшего президента США Дональда Трампа в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли одиннадцать комплектов секретных документов. Некоторые из них, отмеченные как совершенно секретные, предназначались для просмотра лишь в охраняемых государственных учреждениях и не должны были выноситься за их пределы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как уточняется, сотрудники ФБР вынесли из особняка около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна-младшего. Также среди документов оказалась досье на президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают журналисты, ознакомившиеся с трехстраничной описью изъятых у экс-президента предметов.

Очевидно, что ордер, выданный федеральным судьей, дал агентам ФБР широкую свободу действий при поиске материалов в резиденции Мар-а-Лаго. Также они получили доступ ко всем складским помещениям и другим комнатам или зонам в помещениях, которые могли использоваться для хранения документов.

Вечером 11 августа Трамп заявил, что якобы полностью поддерживает выдачу ордера на обыск его усадьбы во Флориде. Более того, он отметил, что это вообще была его идея.

"Выдайте документы немедленно!" — прокомментировал он ранее.

Если юридическая команда Трампа не сможет опротестовать эти действия, то все изъятые у американского политика документы будут обнародованы уже сегодня.

Вчера, 11 августа, СМИ сообщили, что ФБР в резиденции Трампа ищет секретные документы, связанные с ядерным оружием. Как пишут журналисты, в Мар-а-Лаго могла храниться сверхсекретная информация, которая несет угрозу для нацбезопасности США.

Ранее сообщалось, что детективы ФБР провели отдельный обыск в гардеробе супруги экс-президента США Мелании Трамп.