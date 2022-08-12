ФБР знайшло 11 комплектів секретних документів під час обшуку в Трампа, — WSJ

Деякі зі знайдених паперів повинні були утримуватися лише в державних установах, що охороняються. Серед іншого в резиденції американського політика знайшли досьє на президента Франції.

Агенти ФБР, які 11 серпня провели обшук у колишнього президента США Дональда Трампа у його приватній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, вилучили одинадцять комплектів секретних документів. Деякі з них, зазначені як цілком секретні, призначалися для перегляду лише в державних установах, що охороняються, і не повинні були виноситися за їх межі. Про це пише The Wall Street Journal.

Як уточнюється, співробітники ФБР винесли з маєтка приблизно 20 коробок із речами, папки з фото, рукописну записку та помилування союзника Трампа Роджера Стоуна-молодшого. Також серед документів опинилося досьє на президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляють журналісти, які ознайомилися з тристорінковим описом вилучених в експрезидента предметів.

Очевидно, що ордер, виданий федеральним суддею, дав агентам ФБР широку свободу дій під час пошуку матеріалів резиденції Мар-а-Лаго. Також вони отримали доступ до всіх складських приміщень та інших кімнат або зон у приміщеннях, які могли використовуватися для зберігання документів.

Увечері 11 серпня Трамп заявив, що нібито повністю підтримує видачу ордера на обшук його садиби у Флориді. До того ж, він наголосив, що це взагалі була його ідея.

"Видайте документи негайно!" — прокоментував він раніше.

Якщо юридична команда Трампа не зможе опротестувати ці дії, всі вилучені в американського політика документи будуть оприлюднені вже сьогодні.

Учора, 11 серпня, ЗМІ повідомили, що ФБР у резиденції Трампа шукає секретні документи, пов'язані з ядерною зброєю. Як пишуть журналісти, у Мар-а-Лаго могла зберігатися надсекретна інформація, яка являє загрозу нацбезпеці США.

Раніше повідомлялося, що детективи ФБР провели окремий обшук у гардеробі подружжя експрезидента США Меланії Трамп.