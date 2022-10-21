У резиденції Трампа ФБР знайшли секретні документи про Іран та Китай, — Washington Post

За інформацією журналістів, один із знайдених матеріалів розповідає про ядерну програму Ірану. В інших документах описується "дуже секретна" розвідувальна робота, спрямована на Китай.

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Під час обшуків у приватній резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа Федеральне бюро розслідувань знайшло секретні документи про Іран та Китай. Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Така інформація може розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від світу.

Про що документи?

Один із документів, знайдених ФБР, описує ядерну програму Ірану. В інших документах описується "дуже секретна" розвідувальна робота, спрямована на Китай.

Експерти вважають, що розкриття цих документів створює багато ризиків. Люди, які допомагають спецслужбам США, можуть опинитися під загрозою, а методи збору можуть бути скомпрометовані. До того ж інші країни чи вороги Вашингтона можуть помститися за таємні дії проти них.

Журналісти зазначають, що знайдені документи про Іран та Китай є одними з найтаємніших, які ФБР виявило під час розслідування проти Трампа та його помічників щодо можливого неправильного поводження з секретною інформацією, перешкоджання та знищення урядових записів.

Що каже Дональд Трамп?

Колишній президент заперечував наявність документів у Мар-а-Лаго, стверджувавши в недавньому телевізійному інтерв'ю, що він розсекретив будь-які документи, і що президент може розсекретити інформацію "навіть подумавши про це".

Справа проти Трампа

Згідно з судовими документами, деякі з найбільш секретних матеріалів виявили під час обшуку ФБР, що санкціонував суд, у будинку Трампа 8 серпня. Завдяки обшуку агенти вилучили близько 13 000 документів, 103 з яких засекречено, а 18 — під грифом "цілком таємно".

12 серпня ЗМІ писали, що ФБР шукали у резиденції Трампа секретні документи, пов'язані з ядерною зброєю. Тоді повідомлялося, що у маєтках колишнього президента США могла зберігатися надсекретна інформація, яка несе загрозу нацбезпеці.

Також журналісти розповіли, що під час обшуку у будинку Дональда Трампа виявили 11 комплектів секретних документів. Деякі зі знайдених паперів повинні утримуватися лише в державних установах під охороною. Серед іншого у резиденції американського політика виявили досьє на президента Франції.