Трамп может сорвать будущую сделку по Украине в Конгрессе, – Politico

По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, несколько консервативно настроенных республиканцев в Сенате уже согласны с Дональдом Трампом и выступают против дальнейшей помощи Украине.

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Экс-президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер в интервью газете Politico.

Он ожидает, что пять республиканцев в Сенате проголосуют за сделку, несмотря ни на что, и еще 15 проголосуют против. На остальных может повлиять Трамп, который является огромной политической силой в Республиканской партии.

"Вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Трамп выступит с нападками на них?" — заявил Шумер. Издание добавляет, что несколько консервативно настроенных республиканцев в Сенате уже согласны с Трампом и выступают против дальнейшей помощи Украине.

Ранее Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах".

Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил подробности.

Он отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.