"Нужно найти подход": Кулеба считает, что с Трампом можно работать (видео)

По словам главы МИД Украины, бывший президент США передал Украине Javelin и начал программу бесплатной передачи первых военно-морских судов и катеров Island и Mark-6.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что c потенциальным возвращением в Белый дом Дональда Трампа по итогам выборов 2024 Украина не обязательно утратит поддержку со стороны Соединенных Штатов — просто к Трампу "нужно найти подход". Об этом он заявил в интервью "НВ".

"Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп — Javelin. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп", — заявил Кулеба.

По его словам, 45-й президент США также воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на уже подзабытое судно Fortuna, прокладывавшее трубопровод.

Глава МИД Украины считает, что в случае победы Трамп будет "совсем иным президентом" в сравнении с Джо Байденом, но это не должно пугать Украину.

Интервью с Дмитрием Кулебой — с 1:22

Трамп неоднократно заявлял, что сможет "прекратить войну в течение 24 часов", но подробностей не раскрывал. В бытность президентом с 2017 по 2021 год он проявлял склонность к диалогу с авторитарными лидерами, в т.ч. Владимиром Путиным.

По опросам общественного мнения, Дональд Трамп значительно опережает остальных претендентов на выдвижение в президенты США от республиканцев. Вероятность того, что он сможет занять пост президента, примерно такая же, как у действующего главы Белого дома. Хотя, по опросам, в последнее время Трамп несколько опережает Байдена.

Напомним, что Европа разрабатывает план помощи Киеву в случае победы Трампа.

Также сообщалось, что в FT спрогнозировали, чего ждать от 2024 года: выборы в США, нападение Китая и переговоры с РФ.