"Потрібно знайти підхід": Кулеба вважає, що з Трампом можна працювати (відео)
За словами голови МЗС України, 45-й президент США також воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на судно Fortuna, яке прокладало трубопровід.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що з потенційним поверненням у Білий дім Дональда Трампа за підсумками виборів 2024 року Україна не обов'язково втратить підтримку з боку Сполучених Штатів — просто до Трампа "потрібно знайти підхід". Про це він заявив в інтерв'ю "НВ".
"Трамп сприймається завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації та фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп — Javelin. Хто розпочав програму безоплатного передання Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп", — заявив Кулеба.
За його словами, 45-й президент США також воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на вже призабуте судно Fortuna, яке прокладало трубопровід.
Глава МЗС України вважає, що в разі перемоги Трамп буде "зовсім іншим президентом" порівняно з Джо Байденом, але це не повинно лякати Україну.
Трамп неодноразово заявляв, що зможе "припинити війну протягом 24 годин", але подробиць не розкривав. Під час перебування президентом із 2017 до 2021 року він виявляв схильність до діалогу з авторитарними лідерами, зокрема Володимиром Путіним.
За опитуваннями громадської думки, Дональд Трамп значно випереджає інших претендентів на висунення в президенти США від республіканців. Імовірність того, що він зможе обійняти посаду президента, приблизно така сама, як у чинного голови Білого дому. Хоча, за опитуваннями, останнім часом Трамп дещо випереджає Байдена.
Нагадаємо, що Європа розробляє план допомоги Києву в разі перемоги Трампа.
Також повідомлялося, що в FT спрогнозували, чого чекати від 2024 року: вибори у США, напад Китаю і переговори з РФ.