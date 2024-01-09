"Пропадал без вести": Трамп и его люди призвали уволить главу Пентагона Остина

Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации публично, отметив, что он берет на себя "полную ответственность" за отсутствие уведомления о своем отсутствии на рабочем месте.

Related video

Несколько выдающихся представителей республиканской партии, включая 45-го президента США Дональда Трампа, высказались в пользу отставки главы Пентагона Ллойда Остина после того, как он не предоставил информацию о своей госпитализации в течение нескольких дней. Но министр все равно останется на прежнем месте работы. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.

На брифинге 8 января стало известно, что Остин попал в отделение интенсивной терапии и продолжает оставаться в больнице.

В то же время руководитель Пентагона не сообщил об этом ни публично, ни президенту Джо Байдену и Министерству обороны, несмотря на то, что такие действия обычно ожидаются от высокопоставленных американских чиновников.

Журналисты отмечают, что 6 января Ллойд Остин заявил о том, что он берет на себя "полную ответственность" за отсутствие уведомления о своей госпитализации.

Тем не менее, Дональд Трамп и его сторонники призвали немедленно уволить Ллойда Остина с поста из-за "ненадлежащего профессионального поведения и невыполнения служебных обязанностей".

"Он пропадал без вести неделю, и никто, включая его босса Джо Байдена, не имел понятия о том, где он был или мог быть", — написал экс-президент США в своей соцсети Truth Social.

Конгрессвумен от Республиканской партии Элиз Стефаник также призвала уволить Остина с должности, отметив в заявлении: "Должна быть полная ответственность, начиная с немедленной отставки министра Остина и тех, кто лгал за него, и расследование Конгрессом этого опасного неисполнения обязанностей".

Обязанности Остина требуют от него быть доступными в любой момент для реагирования на любой военный кризис или кризис национальной безопасности.

Кирби сказал, что не располагает информацией о характере медицинской проблемы Остина, но Байден и Остин "общались в эти дни". Он заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.

"Нет других планов кроме тех, чтобы министр Остин остался в должности", – заявил он, добавив, что Белый дом пересмотрит, какие правила или процедуры не были соблюдены во время госпитализации Остина.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рид с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры. При этом не уточняется, о какой именно процедуре идет речь.