"Пропадав безвісти": Трамп і його люди закликали звільнити главу Пентагону Остіна

Ллойд Остін не повідомив про свою госпіталізацію публічно, зазначивши, що він бере на себе "повну відповідальність" за відсутність повідомлення про свою відсутність на робочому місці.

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Кілька видатних представників республіканської партії, включно з 45-м президентом США Дональдом Трампом, висловилися за відставку глави Пентагону Ллойда Остіна після того, як він не надав інформацію про свою госпіталізацію протягом кількох днів. Але міністр все одно залишиться на колишньому місці роботи. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки.

На брифінгу 8 січня стало відомо, що Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії і продовжує залишатися в лікарні.

Водночас керівник Пентагону не повідомив про це ані публічно, ані президенту Джо Байдену та Міністерству оборони, незважаючи на те, що такі дії зазвичай очікуються від високопосадовців США.

Журналісти зазначають, що 6 січня Ллойд Остін заявив про те, що він бере на себе "повну відповідальність" за відсутність повідомлення про свою госпіталізацію.

Проте Дональд Трамп і його прихильники закликали негайно звільнити Ллойда Остіна з посади через "неналежну професійну поведінку і невиконання службових обов'язків".

"Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включно з його босом Джо Байденом, не мав поняття про те, де він був або міг бути", — написав експрезидент США у своїй соцмережі Truth Social.

Конгресвумен від Республіканської партії Еліз Стефаник також закликала звільнити Остіна з посади, зазначивши в заяві: "Має бути повна відповідальність, починаючи з негайної відставки міністра Остіна і тих, хто брехав за нього, і розслідування Конгресом цього небезпечного невиконання обов'язків".

Обов'язки Остіна вимагають від нього бути доступними в будь-який момент для реагування на будь-яку військову кризу або кризу національної безпеки.

Кірбі сказав, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна, але Байден і Остін "спілкувалися в ці дні". Він заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.

"Немає інших планів, окрім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", — заявив він, додавши, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна.

Нагадаємо, що міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури. При цьому не уточнюється, про яку саме процедуру йдеться.