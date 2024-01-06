Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні: у Пентагоні назвали причину

Як зазначили журналісти, в Міноборони США зберігали мовчання протягом чотирьох днів, перш ніж оголосити про госпіталізацію міністра. Асоціація преси Пентагону висловила з цього приводу своє "обурення".

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Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда. Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер 5 січня.

За даними спікера оборонного відомства, Остін потрапив до лікарні з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури. При цьому не уточнюють, про яку саме процедуру йдеться.

"Він добре одужує і розраховує сьогодні розпочинати виконання своїх обов'язків у повному обсязі. У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і здійснювати його повноваження, якщо буде потрібно", — сказав Райдер.

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Як зазначають у CNN, Пентагон зберігав мовчання протягом чотирьох днів, перш ніж оголосити про госпіталізацію міністра. Асоціація преси Пентагону висловила своє "обурення" затримкою, заявивши, що "Остін не має права претендувати на конфіденційність у цій ситуації".

"Громадськість має право знати, коли членів кабінету міністрів США госпіталізовано, вони перебувають під наркозом або коли їм делегують обов'язки внаслідок будь-якої медичної процедури", — ідеться в листі Асоціації, адресованому Райдеру та помічнику міністра оборони зі зв'язків із громадськістю Крісу Мігеру.

За словами Райдера, Пентагон не повідомив про госпіталізацію міністра раніше, оскільки це була "ситуація, що розвивається", в якій потрібно було враховувати низку факторів. У Пентагоні не відповіли на запитання про те, чи перебував очільник Міноборони США непритомним під час госпіталізації і чи перебував він у критичному стані.

Нагадаємо, 8 грудня, Ллойд Остін прибув з офіційним візитом до Ізраїлю. Він повідомив про намір зустрітися з міністром оборони Йоавом Галантом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, щоб "підтвердити тверду прихильність Америки до Ізраїлю, обговорити операції ЦАХАЛу з ліквідації ХАМАСу".

Раніше, 20 листопада, Ллойд Остін відвідав із неанонсованим візитом Україну. Американський генерал зазначив, що прибув до Києва, щоб передати важливе повідомлення.