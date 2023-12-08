Остін пригрозив конгресменам США відправити їхніх близьких "воювати з Росією", — ЗМІ

За словами американського журналіста Такера Карлсона, на секретному брифінгу в Палаті представників глава Пентагону закликав виділити більше допомоги Києву.

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Колишній телеведучий американського каналу Fox News Такер Карлсон стверджує, що глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив членам Палати представників США відправити їхніх родичів на війну з Російською Федерацією. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X 7 грудня.

Такер Карлсон заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена "відкрито погрожує американцям через Україну". За словами журналіста, на секретному брифінгу глава Пентагону закликав конгресменів надати Києву додаткову допомогу.

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"Ллойд Остін повідомив членам Палати представників, що, якщо вони не виділять більше грошей для Зеленського, "ми відправимо ваших дядьків, двоюрідних братів і синів воювати з Росією", — написав Карлсон.

На момент публікації новини Ллойд Остін ніяк не прокоментував слова Такера Карлсона.

Такер Карлсон заявив, що Ллойд Остін погрожував конгресменам США

Як зазначає портал Headline USA, заява Карлсона послідувала за словами представника Білого дому Джона Кірбі про те, що в майбутньому може пролитися "американська кров", якщо Конгрес припинить допомогу Києву.

Нагадаємо, 10 листопада ЗМІ повідомили, що колишній президент США Дональд Трамп, можливо, розглядатиме Такера Карлсона як свого кандидата на посаду віцепрезидента на виборах 2024 року. За словами Трампа, у журналіста "великий здоровий глузд".

Раніше, 7 червня, Такер Карлсон сказав, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС. Він заявив, що руйнування дамби, можливо, завдає шкоди Україні, але ще більше — Росії.