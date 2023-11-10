"У нього здоровий глузд": Трамп може призначити віцепрезидентом США антиукраїнського ведучого

За словами колишнього глави Білого дому, йому імпонує екстелеведучий Fox News Такер Карлсон, який "прославився" расистськими та антиукраїнськими висловлюваннями, а також підтримкою вкрай правих теорій змови.

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Колишній президент США Дональд Трамп, можливо, розглядатиме колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона як свого кандидата на посаду віцепрезидента на виборах 2024 року. Про це він заявив у середу, 8 листопада, в ефірі "Шоу Клея Тревіса і Бака Секстона".

"Мені дуже подобається Такер, я думаю, що я б це зробив. Думаю, я б сказав, що так і зроблю, тому що в нього великий здоровий глузд", — відповів Трамп на запитання консервативного радіоведучого Клея Тревіса.

Сам Карлсон неодноразово відкидав припущення про те, що він сам може балотуватися на посаду президента.

Експрезидент додав, що бути консерватором не означає бути консервативним.

"Знаєте, коли кажуть, що ви, хлопці, консерватори, або я консерватор, це означає, що у нас є здоровий глузд. Ми хочемо мати безпечні кордони. Ми хочемо мати стіну, тому що стіни працюють", — наголосив Трамп.

Такер Карлсон вів найрейтинговіше шоу в прайм-тайм телеканалу Fox News, часто транслюючи расистські ідеї та вкрай праві теорії змови і тези білих націоналістів. Також Карлсон активно і різко критикував Україну, повторюючи кремлівські наративи.

Телеведучого звільнили з Fox News у квітні, всього через кілька днів після того, як компанія погодилася виплатити Dominion Voting Systems 787 мільйонів доларів для врегулювання позовів про наклеп у позасудовому порядку.

У межах судового розгляду з Dominion було оприлюднено безліч повідомлень внутрішнього листування між співробітниками телеканалу, включно з Карлсоном, у яких показано, як вони критикують Трампа і називають неправдивими його заяви про вибори 2020 року.

В одному з текстових повідомлень Карлсон написав, що "пристрасно ненавидить" Трампа. В інших повідомленнях телеведучий використовував образливі вирази щодо жінок-керівників телеканалу і "расово забарвлені" вирази під час опису своїх почуттів щодо нападу прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Останніми місяцями Дональд Трамп став дедалі критичніше ставитися до Fox News і, як повідомляється, був засмучений рішенням телеканалу прибрати Карлсона з ефіру.

Після звільнення Карлсон запустив свій канал на соціальній платформі X. У серпні ведучий взяв інтерв'ю у Трампа в межах своєї програми.

Вибори у США мають відбутися 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп має намір повернути собі крісло в Білому домі і є головним кандидатом від республіканців. Він неодноразово критикував допомогу, яку США надають Україні, і пообіцяв закінчити війну за 24 години, якщо повернеться до влади.

Нагадаємо, у червні Такер Карлсон заявив, що Каховську ГЕС підірвала Україна. Відомий прокремлівськими заявами американський телеведучий заявив, що руйнування дамби, можливо, завдає шкоди Україні, але ще більше — Росії.

Раніше Фокус писав, що Трамп погрожує помститися критикам і притягнути до суду супротивників у разі перемоги на виборах. Журналісти зазначають, що колишній глава Білого дому планує запустити судовий процес щодо Джо Байдена і його сім'ї. Якщо Трамп стане президентом — він призначить спеціального прокурора у цій справі.