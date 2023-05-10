Звільнений з Fox News телеведучий працює над власним шоу та погрожує каналу через адвокатів

Представники Такера Карлсона звинувачують канал у навмисному порушенні обіцянок і нехтуванні правдою, що вважають шахрайством, та натякають, що можуть оприлюднити конфіденційні дані.

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Колишній ведучий протрампівського каналу Fox News Такер Карлсон після звільнення звинуватив керівництво у порушенні контракту та розглядає судовий позов. Він стверджує, що положення про заборону конкуренції в контракті більше не діє, та створює власне шоу. Про це відомо з матеріалу Axios, опублікованого 9 травня.

Джерела передали ЗМІ, що адвокати Карлсона надіслали телеканалу лист з його претензіями. За даними журналістів, контракт Fox News з ведучим був розрахований до січня 2025 року. В матеріалі йдеться, що керівництво готове й надалі платити звільненому співробітнику, щоб він не працював над розвитком власного конкурентного проєкту.

У гнівному листі представники Карлсона звинувачують канал у навмисному порушенні обіцянок та нехтуванні правдою, що вважають шахрайством. Введення в оману керівництвом, за версією Карлсона, порушило додаткові умови наймання з контракту з ним.

"Ці дії не тільки порушили домовленість про добросовісність і чесність, зазначену в Угоді, але й призвели до позовів про порушення контракту, навмисне та необережне введення в оману", — процитували в медіа лист.

Також Карлсон звинуватив давнього керівника відділу зв’язків і зв’язків із громадськістю Fox у спробах "підірвати, збентежити та втрутитися" в майбутні бізнес-перспективи ведучого.

Представник каналу заявив, що звільнення Карлсона відбулося не в межах угоди Fox News з Dominion Voting Systems. Таке припущення він назвав "категоричною неправдою".

У Dominion Voting Systems також заперечили причетність до звільнення ведучого. Адвокат компанії завірив, що вона не наполягала на усуненні Карлсона з посади як частині врегулювання.

Водночас у листі правозахисників йдеться, що чоловік розглядає судовий процес, тож для вирішення суперечок та збереження даних канал має вжити негайних заходів. Зміст документів не розкривається, однак частина їх нібито стосується листування між топменеджерами та ЗМІ.

Тим часом Карлсон оголосив у соцмережах про розвиток власного проєкту.

"Незабаром ми представимо нову версію шоу, яке ми проводили останні шість з половиною років, в Twitter. (…) Але зараз ми просто вдячні за те, що ми тут. Свобода слова – це головне право, яке ви маєте. Без нього у вас немає інших", — заявив він.

Нагадаємо, у квітні стало відомо про звільнення критика Білого дому Такера Карлсона після врегулювання Fox News позову Dominion Voting Systems про наклеп на суму 787,5 млн доларів. Його викликали на допит, а також в суді використали листування ведучого як докази.

Раніше ЗМІ писали, що Такер Карлсон просував теорію розробки в Україні біологічної зброї проти РФ. Його коментарі ретранслювали журналісти країни-агресорки.