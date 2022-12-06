"Слабкість Путіна": російська пропаганда намагається відвернути американців від України, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що останніми місяцями противники України в США стали голосніше заявляти про свою позицію. Вони вимагають суттєвого скорочення американської військової допомоги Києву.

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Росія намагається переконати американських консерваторів, щоб послабити військову допомогу США Україні. Розгорнуто масштабну операцію з дезінформації у Штатах, про що пише The Guardian.

Видання пише, що деякі заяви Кремля про війну в Україні просували великі постаті американських правих. Наприклад, наративи Москви підтримали колишній радник експрезидента США Дональда Трампа Стівен Беннон, а також телеведучий з каналу Fox News Такер Карлсон.

За словами журналістів, пропагандистські матеріали російського медіа RT розміщувалися на популярній серед консерваторів платформі для обміну відео Rumble. У 2023 році республіканці контролюватимуть Палату представників у Конгресі США. Тому вплив прихильників Москви там зросте. Проте, як зазначають аналітики, вони не зможуть заблокувати прохання адміністрації Байдена до Конгресу про надання екстреної допомоги Україні на суму понад 37 мільярдів доларів. Можливо, спробують зменшити цю суму.

Дії Путіна

Як розповів колишній агент ЦРУ та фахівець із Росії Джон Сайфер, президент РФ Володимир Путін реалізує сценарій, який він відточив за свою довгу кар'єру в КДБ, щоб впливати на політику та думку росіян.

"Я думаю, що слабкість Путіна в тому, що він не мислить стратегічно, а повертається до того, що знає, — використовує приховані засоби для впливу та підриву інших. Він не може перемогти на полі бою, тому використовує погрози та залякування, щоб вплинути на західних лідерів та залякати їх, змусивши відступити чи підштовхнути Україну до переговорів", — сказав експерт.

Сайфер зазначив, що історично Путін використав як зброю енергію, інформацію, біженців, продовольство та ядерні погрози, щоб досягти свого.

"Я думаю, що його ядерні погрози — це лише спосіб посіяти занепокоєння і розбіжності серед прихильників України, і підозрюю, що обговорення "брудної бомби" покликане сигналізувати його внутрішній аудиторії, що Україна є реальною загрозою", — заявив Сайфер.

Російська пропаганда в американських медіа

Старший науковий співробітник Альянсу за забезпечення демократії Брет Шафер сказав, що з правого флангу Республіканської партії за останні три місяці надходить дедалі більше негативних повідомлень про Україну. Так, як пише видання, зі 100 найпопулярніших повідомлень у Twitter про Україну, опублікованих кандидатами Республіканської партії до Палати представників із серпня, приблизно 90% виступали проти подальшої підтримки Києва.

Шафер додав, що більшість членів Конгресу підтримує Україну. Однак є голосні голоси, що виступають на боці Москви. Саме вони домінують в онлайн-просторі.

Заступниця директора з аналітики даних Південного юридичного центру боротьби з бідністю Меган Сквайр заявила, що Rumble також був зайнятий переробленням проросійських та антиукраїнських матеріалів від кількох фігур праворуч.

"Платформи альтернативних технологій, такі як Rumble, активно просувають антиукраїнські теми своїх активних користувачів, багато з яких було деплатформовано в іншому місці", — сказала Сквайр.

Журналісти пишуть, що російські ЗМІ часто ретранслюють коментарі до провідного Fox News Такера Карлсона.

"Ми вступили в нову фазу, в якій Сполучені Штати перебувають у стані прямої війни з найбільшою ядерною державою у світі", — попередив Карлсон в одному з випусків своєї телепередачі.

У матеріалі сказано, що передачі Карлсона затьмарюють інші інструменти пропаганди Москви. За словами віцепрезидента з досліджень у Фонді Карнегі Ендрю Вайса, аудиторія Fox News, Такера Карлсон, зокрема, значно більша, ніж аудиторія нових ресурсів, таких як Rumble.

Хто такий Такер Карлсон?

Такер Карлсон — американський телеведучий політичний оглядач консервативних поглядів. Веде свою передачу на Fox News з назвою "Tucker Carlson Tonight". Журналісти The Guardian повідомляли раніше, що Карлсон просував теорію про те, що Україна нібито розробляла біологічну зброю, спрямовану проти Росії.

[ + – ] Такер Карлсон Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що президент Росії Володимир Путін був здивований провалами збройних сил РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За словами директорки Національної розвідки США Авріл Хейнс, глава Кремля став обізнанішим з проблемами у своїй армії.

Також повідомлялося, що Блінкен пояснив, як санкції впливають на військовий потенціал РФ. Держсекретар США зазначив, що західні країни продовжують шукати нові можливості для посилення санкцій проти РФ.