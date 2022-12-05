"Руйнівні наслідки": Блінкен пояснив, як санкції впливають на військовий потенціал РФ

Держсекретар США зазначив, що західні країни продовжують шукати нові можливості для посилення санкцій проти РФ.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що завдяки західним санкціям Російська Федерація не може закуповувати у необхідних кількостях деталі для виробництва зброї. Про це Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, пише "Голос Америки".

За словами політика, економічні обмеження ускладнили для РФ процес поповнення запасів боєприпасів. Держсекретар підкреслив, що згодом ефект від санкцій проявиться ще сильнішим.

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються", – каже політик.

Ентоні Блінкен зазначає, що Росія поступово втрачає можливість модернізувати свою оборонну та аерокосмічну промисловість. Від санкцій також страждають енергетична та телекомунікаційна галузі РФ.

Держсекретар США зазначив, що подібні обмеження знижують здатність Російської Федерації вести війну. Він також згадав про те, що західні лідери мають намір продовжувати посилювати санкції та відзначив успіхи ЗСУ на фронті.

"Путін спробував стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її в кабалу Росії — це не вдалося. Потім він зайнявся захопленням земель на сході та півдні України — це не вдалося, тому що українські військові дали відсіч і повернули собі більшу частину території, яку захопив Путін", — підсумував Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що 12 листопада Ентоні Блінкен зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. У рамках цієї зустрічі політики обговорили військову допомогу США для України та продовження зернової угоди.

Фокус також писав про те, що Ентоні Блінкен прокоментував падіння ракет на території Польщі. На думку Держсекретаря США, відповідальність за цей інцидент лежить повністю на Російській Федерації.

Ще ми повідомляли, що, на думку Блінкена, Володимир Путін не має наміру завершувати війну з Україною дипломатичним шляхом. Політик вважає, що мобілізація до РФ і так звані референдуми на окупованих територіях України свідчать про відчай російського президента.