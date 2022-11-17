Держдеп США назвав Росію відповідальною за вибух ракети в Польщі (відео)

Глава американської дипломатії не побачив свідчень, які спростовують дані про падіння у Пшеводові ракети української ППО. Ентоні Блінкен звернув увагу на масовані удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі України.

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Росія несе повну відповідальність за вибух ракети в Польщі, жертвами якого стали 2 особи. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

Блінкен додав, що Вашингтон повністю довіряє розслідуванню події слідчими з Варшави. У Держдепі не побачили свідчень, які спростовують дані щодо падіння ракети української ППО.

У промові на Азійсько-Тихоокеанському саміті в Бангкоку Блінкен наголосив на розмові з українським колегою Дмитром Кулебою щодо розслідування.

"Яким би не був його остаточний висновок, ми вже знаємо, хто зрештою несе відповідальність за цей трагічний інцидент — Росія", — продовжив дипломат.

Щодня, за його словами, весь світ бачить масовані ракетні атаки РФ по критичній інфраструктурі України.

"Україна має право захищати себе, ми прагнемо підтримувати Україну", — сказав він.

Нагадаємо, що американські розвідники подали нові дані про вибухи в селі Пшеводув. Це була 1 чи 2 ракети, випущені з українського зенітно-ракетного комплексу С-300, запевняють фахівці.

Голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох говорив про наявність відео, яке дозволить встановити послідовність подій у Пшеводуві. Варшава не звинувачує Київ у обстрілі території Польщі.

Також вирішується питання щодо допуску українських фахівців до місця вибуху ракети в Польщі. Польські слідчі перевіряють уламки ракети, що залишилися, напрям її прильоту й витрати палива.