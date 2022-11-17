Госдеп США назвал Россию ответственной за взрыв ракеты в Польше (видео)

Глава американской дипломатии не увидел свидетельств, опровергающих данные о падении в Пшеводове ракеты украинской ПВО. Энтони Блинкен обратил внимание на массированные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

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Рооссия несет полную ответственность за взрыв ракеты в Польше, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

Блинкен добавил, что Вашингтон полностью доверяет расследованию происшествия следователями из Варшавы. В Госдепе не увидели свидетельств, опровергающих данные о падении ракеты украинской ПВО.

В речи на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке Блинкен отметил разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой по поводу расследования.

"Каким бы ни был его окончательный вывод, мы уже знаем, кто в конечном итоге несет ответственность за этот трагический инцидент — Россия", — продолжил дипломат.

Каждый день, по его словам, весь мир видит массированные ракетные атаки РФ по критической инфраструктуре Украины.

"Украина имеет право защищать себя, мы стремимся поддерживать Украину", — заключил он.

Напомним, что американские разведчики представили новые данные о взрывах в селе Пшеводов. Это была 1 или 2 ракеты, выпущенные из украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, уверяют специалисты.

Глава Бюро международной политики Польши Якуб Кумох говорил о наличии видео, которое позволит установить последовательность событий в Пшеводове. Варшава не винит Киев в обстреле территории Польши.

Также решается вопрос о допуске украинских специалистов к месту взрыва ракеты в Польше. Польские следователи проверяют оставшиеся обломки ракеты, направление ее прилета и затраты топлива.