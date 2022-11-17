"Ракета промахнулась": власти Польши обнародовали новые детали трагедии в Пшеводове

В распоряжении польских следователей есть видеозапись, которая позволит восстановить хронологию падения снаряда возле границы с Украиной.

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Следственные группы после падения ракеты в Польше изучают места инцидента и рассчитывают направление откуда мог прилететь снаряд в Пшеводов. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики Якуб Кумох.

По его словам, в распоряжении следователей есть кадры, с помощью которых можно установить определенную последовательность событий в Пшеводове.

Якуб Кумох напомнил, что ракета упала в Польше в тот день, когда российские войска осуществляли массированный обстрел Украины, в связи с чем только Кремль несет ответственность за все происшествия. По словам руководителя Бюро, официальная Варшава не обвиняет Киев в преднамеренном обстреле польских территорий.

"Сегодня есть много признаков того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, промахнулась мимо цели, система самоуничтожения не сработала, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии", — продолжил Кумох и добавил, что украинских специалистов могут допустить для изучения места падения ракеты в Пшеводове, если США и Польша не будут возражать.

Более того, как подчеркнул глава Бюро, следователи в данный момент изучают останки снаряда, воронку и рассчитывают направление, с которого он мог прилететь. По словам Кумоха, имеется также определенная видеозапись, содержимое которой чиновник отказался озвучивать в интересах правоохранителей.

"Вы можете видеть удары по Украине, вы можете видеть боевые действия в Украине, в определенный момент вы можете увидеть определенную последовательность событий. Это то, что мы хотели бы донести и до украинской стороны и работать вместе с ними. Для меня важно, чтобы украинцы, впервые контактирующие с нашими следователями, увидели, какие материалы у нас есть в распоряжении", — резюмировал Кумох, раскрывая первые подробности расследования относительно падения ракеты в Пшеводове.

Отметим, что днем ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также обнародовал детали расследования и не исключил, что Россия могла подстроить падение ракеты в Пшеводове, чтобы поссорить Украину и Польшу.

Также сообщалось, что Украина владеет доказательствами причастности России к падении ракеты в Польше.