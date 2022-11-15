На территории Польши упали 2 ракеты РФ, в воздух подняты польские истребители, — СМИ (фото)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Две российские ракеты упали на территории Польши в городе Пшеводов Люблинского воеводства, что возле украинской границы. Это произошло во время массированных ракетных ударов по Украине 15 ноября, сообщает издание Radio Zet.

По информации журналистов, ракеты упали в зерносушилки. В результате чего два человека погибли. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Тем временем премьер-министр Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Официальный представитель правительства Петр Мюллер сообщил журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

Польское СМИ Radio Lublin сообщает другую версию событий. В местной полиции журналистам рассказали, что инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами.

По предварительной информации, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался, сообщается о гибели двух людей.

Тем временем издание Visegrád 24 сообщает, что польские Военно-воздушные силы подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. На место происшествия прибыли армия и прокуратура.

Кроме того, высокопоставленный представитель американской разведки рассказал изданию AP, что российские ракеты действительно пересекли территорию Польши, члена НАТО. В результате чего погибли два человека.

Напомним, 15 ноября из-за массированных ударов России по Украине Молдова осталась без электричества. Одна из линий электропередач, транспортировавшая электроэнергию в Молдову, была отключена в автоматическом режиме.

Ранее, 31 октября на севЕре Молдовы упала российская ракета, которую сбили украинские ПВО. Пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.