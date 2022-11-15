Молдова осталась без света из-за массированных ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины

На сайте энергетической компании Moldelectrica указывается, что Молдова сейчас не получает электроэнергию из Румынии. Взамен свет поступает из Украины.

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На территории Молдовы наблюдаются проблемы с электричеством на фоне ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины и экстренных отключений света по всей территории страны. Об этом пишет молдавское издание Moldova Liberă.

Сообщается, что электричество одновременно отключили в Комрате, Чадыр-Лунге и прилегающих селах. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии есть в столице Молдовы Кишиневе.

В издании отмечают, что на сайте энергетической компании Moldelectrica указывается, что Молдова сейчас не получает электроэнергию из Румынии. Взамен свет поступает из Украины. Судя по данным на сайте, высоковольтная линия Исакча — Вулканешты — МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Что говорят молдавские власти?

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну рассказал, что отключения электричества в стране связанны с российскими ударами по украинской инфраструктуре. По его словам, одна из линий электропередач, транспортировавшая электроэнергию в Молдову, была отключена в автоматическом режиме.

"Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству," — заявил он.

Напомним, 31 октября на территории Молдовы упала российская ракета, которая была сбита ПВО Украины. Пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, Молдова должна помогать Украине, так как неизвестно, где именно остановится Россия в развязанной 24 февраля войне.