Молдова осталась без света из-за массированных ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины
На сайте энергетической компании Moldelectrica указывается, что Молдова сейчас не получает электроэнергию из Румынии. Взамен свет поступает из Украины.
На территории Молдовы наблюдаются проблемы с электричеством на фоне ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины и экстренных отключений света по всей территории страны. Об этом пишет молдавское издание Moldova Liberă.
Сообщается, что электричество одновременно отключили в Комрате, Чадыр-Лунге и прилегающих селах. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии есть в столице Молдовы Кишиневе.
В издании отмечают, что на сайте энергетической компании Moldelectrica указывается, что Молдова сейчас не получает электроэнергию из Румынии. Взамен свет поступает из Украины. Судя по данным на сайте, высоковольтная линия Исакча — Вулканешты — МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.
Что говорят молдавские власти?
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну рассказал, что отключения электричества в стране связанны с российскими ударами по украинской инфраструктуре. По его словам, одна из линий электропередач, транспортировавшая электроэнергию в Молдову, была отключена в автоматическом режиме.
"Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству," — заявил он.
Напомним, 31 октября на территории Молдовы упала российская ракета, которая была сбита ПВО Украины. Пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.
Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, Молдова должна помогать Украине, так как неизвестно, где именно остановится Россия в развязанной 24 февраля войне.