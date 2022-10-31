На севере Молдовы упала российская ракета, которая была сбита ПВО Украины (фото, видео)

Пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.

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В понедельник утром, 31 октября, на севере Молдовы упала российская ракета, которая была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел соседней страны.

По данным ведомства, российская ракета, которая была сбита ПВО Украины, упала на окраине населенного пункта Наславча.

В результате инцидента, как отмечают в МВД Молдовы, пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.

[ + – ] На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины

"Украинские власти сообщили, что сегодня утром был нанесен удар по Днестровской ГЭС-1 на территории Украины, которая находится на расстоянии 10 км от Наславчанской ГЭС. Российская атака не затронула плотину, но были атакованы электрические компоненты украинской плотины. Украинские власти заявляют, что угрозы наводнения нет", — говорится в сообщении профильного министерства.

В МВД Молдовы также отмечают, что силовики оцепили район падения российской ракеты и занимаются оформлением документации.

[ + – ] На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины [ + – ] На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины

Местное издание NordNews, в свою очередь, опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлен момент падения российской ракеты в населенном пункте Наславча.

[ + – ] Момент падения российской ракеты на севере Молдовы

Напомним, 31 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву, в ходе которого пострадали объекты энергетической инфраструктуры. После обстрела были частично обесточены столица и Киевская область, а в некоторых районах также отсутствует водоснабжение.

После массированного ракетного удара жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях электроэнергии, которые будут осуществляться не по графику.

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что в ходе массированного ракетного удара по Украине оккупанты осуществили пуск 50 крылатых ракет. 44 российских снаряда, по данным военнослужащих, было успешно сбиты подразделениями ПВО.