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На севере Молдовы упала российская ракета, которая была сбита ПВО Украины (фото, видео)

Падение российская ракета обстрел ракетный удар Молдова Наславча
На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины

Пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.

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В понедельник утром, 31 октября, на севере Молдовы упала российская ракета, которая была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел соседней страны.

По данным ведомства, российская ракета, которая была сбита ПВО Украины, упала на окраине населенного пункта Наславча.

В результате инцидента, как отмечают в МВД Молдовы, пострадавших среди мирного населения нет, а в нескольких частных домах выбиты стекла.

На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины

"Украинские власти сообщили, что сегодня утром был нанесен удар по Днестровской ГЭС-1 на территории Украины, которая находится на расстоянии 10 км от Наславчанской ГЭС. Российская атака не затронула плотину, но были атакованы электрические компоненты украинской плотины. Украинские власти заявляют, что угрозы наводнения нет", — говорится в сообщении профильного министерства.

В МВД Молдовы также отмечают, что силовики оцепили район падения российской ракеты и занимаются оформлением документации.

Падение российская ракета обстрел ракетный удар Молдова Наславча Fullscreen
На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины
Падение российская ракета обстрел ракетный удар Молдова Наславча Fullscreen
На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины

Местное издание NordNews, в свою очередь, опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлен момент падения российской ракеты в населенном пункте Наславча.

Момент падения российской ракеты на севере Молдовы

Напомним, 31 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву, в ходе которого пострадали объекты энергетической инфраструктуры. После обстрела были частично обесточены столица и Киевская область, а в некоторых районах также отсутствует водоснабжение.

После массированного ракетного удара жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях электроэнергии, которые будут осуществляться не по графику.

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что в ходе массированного ракетного удара по Украине оккупанты осуществили пуск 50 крылатых ракет. 44 российских снаряда, по данным военнослужащих, было успешно сбиты подразделениями ПВО.