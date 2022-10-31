ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву: часть города обесточена (фото)

Оккупанты, по словам мэра Виталия Кличко, вновь атаковали объекты критической инфраструктуры, из-за чего некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения.

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В понедельник, 31 октября, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Киеву. Об этом сообщают корреспонденты Фокуса из разных районов столицы.

Взрывы в Киеве прогремели во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена в 7:00. Один из корреспондентов Фокуса также сообщает, что на Оболони отключили электроэнергию.

[ + – ] В Киевской области работают системы ПВО для перехвата российских ракет

Информацию о ракетных ударах ВС РФ подтверждает глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба. По его словам, в регионе продолжают работать подразделения противовоздушной обороны.

"Жители Киевщины. Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников", — добавил Кулеба в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Киевской городской военной администрации также подтверждает информацию, что в Киеве работают системы ПВО, которые перехватывают российские ракеты. Ведомство призывает граждан сохранять спокойствие и не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги.

Через время массированные ракетные удары по Киеву прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. По словам городского головы, ВС РФ в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры, из-за чего часть областного центра была обесточена, а в некоторых районах отключено водоснабжение.

[ + – ] После ракетного удара ВС РФ в некоторых районах Киева пропало электричество и водоснабжение

Отметим, что ночью 27 октября ВС РФ атаковали Киевскую область, используя иранские дроны-камикадзе "Герань-2". В одной из громад региона были зафиксированы прилеты по объекту критической инфраструктуры, но убитых или пострадавших в результате атаки, к счастью, не было.

Также сообщалось, что 22 октября ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку по Украине, из-за которой населенные пункты в нескольких областях страны остались без электричества и водоснабжения.