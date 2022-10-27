Ночью Россия атаковала дронами Киевскую область, в сети показали остатки БПЛА (фото)

В одной из громад региона зафиксировано несколько "прилетов" по объекту инфраструктуры. Системы ПВО сбили беспилотники, говорят в ОВА. По предварительной информации, пострадавших нет.

Related video

В ночь с 26 на 27 октября российские силы шесть раз атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он также опубликовал снимки частей БПЛА.

[ + – ] Дрон-камикадзе в Киевской области

На них видно, что на беспилотниках есть надпись "Герань-2". Как вчера рассказал президент Израиля Ицхак Герцог таким образом россияне "маскируют" беспилотники иранского производства Shahed-136.

[ + – ] На сбитых беспилотниках видна надпись "Герань-2"

Об ударах по региону в 1:50 ночи сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он, в частности, написал, что на место происшествия, где начался пожар, выехали экстренные службы.

Позже глава ОВА уточнил, что было несколько "прилетов" в одной из громад региона. По его информации, убитых и раненых в результате атаки нет.

"Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты", –– прокомментировал Кулеба.

По словам Небитова, силы ПВО сбили лишь часть российских беспилотников, однако в одной из громад они достигли своей цели.

[ + – ] Сбитый в Киевской области БПЛА

Киевская областная прокуратура, в свою очередь, рассказала, что целью врага стал один из объектов инфраструктуры, пока не уточняется какой именно.

На месте происшествия сейчас работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное военное преступление Российской Федерации.

Напомним, ночью 27 октября Россия нанесла три удара по окраинам Запорожья с помощью реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате атаки разрушен объект инфраструктуры, на месте обстрелов начался пожар.

Также стало известно, что оккупационная администрация Херсонской области окончательно переехала на левый берег. Здесь сформировали "штаб территориальной обороны".